México bajo alerta climática: lluvias torrenciales, vientos fuertes y frío polar

El pronóstico del clima en México para este lunes anticipa lluvias torrenciales en el sureste, vientos muy fuertes por evento de Norte y condiciones invernales severas en el norte del país, según informó la Conagua.

Según la Conagua, el evento de Norte y las lluvias torrenciales marcarán el lunes en el sureste del país.

El clima en México estará marcado este lunes por un escenario complejo y de alto impacto, con lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas extremas en amplias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, el frente frío número 27 permanecerá casi estacionario sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, generando precipitaciones de gran intensidad.

Este es el pronóstico para este lunes en México Las lluvias más severas se concentrarán en Veracruz, particularmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, donde se esperan lluvias torrenciales. También se prevén precipitaciones muy intensas en Tabasco y el noroeste de Chiapas, mientras que en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las lluvias serán fuertes a muy fuertes, con riesgo de anegamientos y crecida de ríos.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá un ambiente frío a muy frío en el centro, oriente y sureste del país. Además, continuará el evento de Norte, con rachas que podrán alcanzar entre 80 y 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje elevado que podría superar los cinco metros de altura. En las costas de Veracruz y Tabasco, el viento también se hará sentir con fuerza, aunque tenderá a disminuir hacia la noche.

méxico El clima en México estará condicionado por el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada. Shutterstock En paralelo, la segunda tormenta invernal de la temporada seguirá afectando al noroeste, norte y noreste de México. Este sistema mantendrá condiciones de frío intenso, vientos fuertes y precipitaciones en la Mesa del Norte. Según la Conagua, existe alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de la sierra de Sinaloa. En algunas de estas regiones también podría presentarse lluvia engelante, lo que incrementa el riesgo en rutas y zonas urbanas.

A pesar del dominio del frío en gran parte del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México favorecerá lluvias aisladas en sectores del occidente, centro y sur, mientras que en las costas del Pacífico sur persistirán temperaturas elevadas durante la tarde.