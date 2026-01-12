México pide a Estados Unidos "respeto irrestricto" tras las amenazas de Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy clara con Estados Unidos. Foto: Efe.

El Gobierno de México ha reclamado a Estados Unidos un "respeto irrestricto" a su soberanía e integridad territorial, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares terrestres contra supuestos narcotraficantes en el país.

El ministro de Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ha reclamado a su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, que la cooperación en materia de seguridad fronteriza sea aplicada "bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".

La llamada, que ha tenido lugar "atendiendo las instrucciones" de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sido confirmada por el Departamento de Estado, que ha recalcado que en la misma "se discutió la necesidad de una cooperación más firme para desmantelar las violentas redes narcoterroristas en México y detener el tráfico de fentanilo y armas".

El viceportavoz del Departamento, Tommy Pigott, ha destacado además que durante la misma "Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con detener el narcoterrorismo y destacó la necesidad de que haya resultados tangibles para proteger la patria y el hemisferio", según un comunicado.

Marco Rubio y Donald Trump efe Estados Unidos tiene a Marco Rubio y Donald Trump como protagonistas de esta página frente a México. Foto Efe EFE ¿Ataques terrestres de Estados Unidos en México? La conversación ha tenido lugar días después de que Donald Trump afirmara que el Ejército de Estados Unidos va a "empezar" a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México, si bien Sheinbaum restó importancia a estas palabras y sostuvo que "es parte de su manera de comunicar".