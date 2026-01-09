Donald Trump amenaza con invadir México en su guerra contra los narcos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que atacará por "tierra" los cárteles que "dirigen" México. La integridad regional en vilo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Ejército estadounidense va a "empezar" a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum no dudó en confrontar con su par estadounidense.

"Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que "hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar" aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

Donald Trump destacó en este sentido que "hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando" pero ha lamentado que pese a ello "los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año".

Donald Trump y la frontera con México "Las cifras son realmente altas, siempre serán demasiado altas si hay una sola persona (que muere), pero están bajando, al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años (...) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país", declaró Donald Trump.