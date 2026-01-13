Clima en México: martes con lluvias fuertes, niebla y frío persistente

El pronóstico del clima en México para este martes anticipa lluvias intensas en el sureste, viento del norte y niebla en varias ciudades, según la Conagua.

En este martes 13 de enero, el clima en México estará marcado por la permanencia del frente frío número 27 sobre la península de Yucatán, donde se mantendrán las lluvias y el ambiente inestable.

De acuerdo con el pronóstico oficial, este sistema interactuará con un canal de baja presión en el sureste del país, favoreciendo chubascos y lluvias fuertes, con acumulados muy elevados en el sur de Veracruz.

Según explicó la Conagua, las lluvias más intensas se concentrarán en las regiones de Los Tuxtlas y la zona Olmeca, mientras que también se esperan precipitaciones relevantes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En paralelo, el viento del norte continuará afectando al istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas intensas durante la mañana que irán disminuyendo hacia la tarde.

México El clima en México mantiene lluvias fuertes y viento del norte en el sureste del país Shutterstock Aunque la masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar gradualmente sus características térmicas, el pronóstico del clima en México indica que el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche en amplias zonas del país. Las heladas seguirán presentes en regiones serranas y se prevén densos bancos de niebla en ciudades como Ciudad de México, Toluca, Pachuca, Xalapa, Monterrey y Chihuahua, además de zonas montañosas del centro y norte.

México sigue atravesando el invierno Por otra parte, la segunda tormenta invernal de la temporada se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, aunque todavía mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y la posible presencia de lluvia engelante en áreas elevadas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Hacia el final del día, este sistema dejará de afectar directamente al territorio nacional.