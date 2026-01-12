El equipo Nissan de Fórmula E vuelve al podio en la Ciudad de México

El piloto del equipo Nissan de Fórmula E , Oliver Rowland, realizó una actuación fantástica en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recuperándose con fuerza tras un contratiempo a mitad de carrera para asegurar el tercer lugar en la Ronda 2 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E 2025/26.

El actual campeón, Rowland, avanzó a los duelos después de una sólida actuación en la clasificación, colocándose en la octava posición de la parrilla. Al tomar su primer Attack Mode a mitad de carrera, el piloto británico tuvo la mala suerte de ser sacado de la pista, lo que le hizo perder varias posiciones. Segundos después se activó un Full Course Yellow, lo que significó que perdió la oportunidad de aprovechar un minuto adicional de potencia. Al reanudarse la carrera, realizó maniobras espectaculares para volver a luchar por el podio. A pesar de quedarse sin Attack Mode antes que los pilotos a su alrededor, logró hacer un último rebase arriesgado para terminar en tercer lugar tras una última vuelta tensa y muy cerrada.

Por su parte, Nato se quedó fuera de los duelos por un margen muy pequeño y comenzó la carrera desde la posición 12. Ejecutó una estrategia positiva, ahorrando energía en la primera parte de la carrera para poder atacar más adelante. El piloto francés se recuperó bien tras un contacto que le hizo perder varias posiciones y manejó con eficiencia para asegurar el décimo lugar al caer la bandera a cuadros.

Para conmemorar la visita a uno de los mercados más importantes de Nissan , ambos autos lucieron una decoración especial que incorporó un toque tradicional mexicano al patrón de flor de cerezo característico del equipo. Creada por el artista mexicano César Menchaca, la decoración celebró la identidad mexicana, fusionando además valores culturales de México y Japón, como el respeto, la honestidad y el trabajo duro.

Desempeño de Nissan en el campeonato

El hecho de terminar en el podio en las dos primeras carreras de la Temporada 12 representa un inicio sólido para la defensa del título de Rowland, quien actualmente se ubica en tercer lugar en el Campeonato de Pilotos. El equipo Nissan de Fórmula E también ocupa la tercera posición en el Campeonato de Equipos, mientras que Nissan figura en el mismo lugar en el Campeonato de Constructores.

La Fórmula E volverá a la acción el 31 de enero, cuando la serie viaje a Miami, Estados Unidos, para la primera carrera en el Miami International Autodrome.

Tommaso Volpe, director general y jefe de equipo Nissan de Fórmula E, destacó: "Estamos muy orgullosos de haber logrado un resultado positivo aquí. Siempre es una gran experiencia estar en México, que es como nuestro segundo hogar, y nos encanta la oportunidad de convivir cada año con nuestros colegas, distribuidores, medios y fans. Ha sido una semana muy intensa y satisfactoria, y es fantástico cerrarla con un podio. Dos podios en dos carreras representan un gran inicio de temporada; sin embargo, el nivel está muy parejo y aún tenemos espacio para mejorar. Como equipo sentimos que tenemos mejor ritmo que el año pasado, así que seguiremos empujando para continuar mejorando y mantener este impulso en la lucha por todos los títulos".

Oliver Rowland, piloto del equipo Nissan de Fórmula E, agregó: "Estoy contento con el resultado de hoy y de volver al podio en la Ciudad de México. No fue un día sencillo, el nivel estuvo muy cerrado tanto en la clasificación como en la carrera. Fui de los primeros en tomar el Attack Mode, y perdí posiciones después de que me sacaran de la pista justo antes del Full Course Yellow. Fuimos muy eficientes, lo que me permitió conservar energía y atacar al final para recuperar posiciones. Tenemos una gran base para construir el resto de la temporada y seguiremos empujando en la dirección correcta".

Norman Nato, piloto del equipo Nissan de Fórmula E, sumó: "La clasificación estuvo muy apretada; nos quedamos fuera de los duelos por muy poco, lo cual fue frustrante porque una pequeña diferencia de tiempo puede significar varios lugares. La carrera estuvo bastante abierta, hicimos un buen arranque, pero un contacto nos retrasó. Aun así, logramos terminar en los puntos, aunque pudo haber sido más, lo cual es alentador para las próximas carreras. La estrategia fue sólida, ahorrando energía al inicio para atacar al final. Hemos demostrado nuevamente que tenemos el ritmo, así que necesitamos seguir trabajando duro para Miami".