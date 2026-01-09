Nissan X-Perience presenta una propuesta renovada en Cariló con el nuevo Kicks como protagonista

Un verano más, Nissan Argentina vuelve a decir presente en la Costa Atlántica con Nissan X-Perience , una propuesta que, desde 2015, ya se convirtió en un clásico de la marca en Cariló.

Este año Nissan refuerza su apuesta con un stand completamente renovado, nuevas experiencias y el nuevo Kicks como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Del 2 de enero al 17 de febrero, Nissan invita a visitar su stand ubicado en pleno centro comercial de Cariló, (Castaño 280, entre Boyero y Benteveo) un punto de encuentro pensado para conectar con las personas desde la cercanía, el diseño y la innovación. El horario de apertura será de 18:00 a 24:00 hs.

Quienes se acerquen al stand podrán conocer de primera mano el nuevo Nissan Kicks , recientemente lanzado en Argentina, además de otros referentes del portafolio SUV de la marca, como la Nissan XTrail ePOWER , la exclusiva tecnología electrificada de Nissan que es un éxito global.

Además, el stand contará con la exhibición del legendario Nissan Z, el icónico deportivo que conecta el legado de la marca con su mirada hacia el futuro.

Test Drives de Nissan

Otra de las grandes novedades del verano de Nissan tiene a la experiencia como protagonista. Fiel a su propósito de hacer de lo normal algo extraordinario, Nissan presenta una innovadora propuesta de test drive a domicilio.

Quienes quieran probar alguno de los modelos disponibles podrán agendarlos vía WhatsApp al +54 9 11 7604-7640. Al realizar el pedido elegirán el punto de encuentro, dentro de los límites de Cariló, y Nissan se acercará para recoger al pasajero. De esta forma la experiencia será mucho más práctica y cómoda para los veraneantes.

Con Nissan X-Perience 2026, la marca reafirma su compromiso con la innovación, la cercanía y la creación de experiencias memorables, llevando su visión de movilidad inteligente a uno de los escenarios más emblemáticos del verano argentino.