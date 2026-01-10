El equipo Nissan de Fórmula E busca repetir el éxito en Ciudad de México

El equipo Nissan de Fórmula E está listo para la Ronda 2 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E 2025/26 este fin de semana en el E-Prix de Ciudad de México, con la escudería japonesa buscando repetir su impresionante victoria de la Temporada 11, cuando Oliver Rowland ganó partiendo desde la cuarta posición de la parrilla.

Tanto Rowland como su compañero de equipo, Norman Nato, llegan a México para la Ronda 2 tras mostrar un fuerte ritmo en la carrera inaugural de la temporada en San Pablo en diciembre. Rowland realizó una sólida actuación para pasar del 13vo puesto en la parrilla al segundo lugar, mientras que el buen desempeño de Nato no se vio recompensado.

El evento de este fin de semana será la décima ocasión en la que el Autódromo Hermanos Rodríguez albergue el E-Prix de Ciudad de México, lo que lo convierte en el cuarto circuito más visitado en la historia de la Fórmula E, empatado con el Circuito de Mónaco. El trazado ha formado parte del calendario del campeonato desde la Temporada 2, con la excepción de 2021.

Nissan Fórmula E Nissan Fórmula E El circuito de 2,63 kilómetros ofrece una experiencia única para los pilotos, al estar situado a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Además, los monoplazas atraviesan la espectacular sección del estadio al negociar las curvas 10 a 14, antes de incorporarse a la larga recta principal. Para la Temporada 12, se ha eliminado la chicana de la recta trasera, lo que ofrece una mejor oportunidad de adelantamiento en la Curva 9. Junto con la Curva 1, estas serán las dos mejores zonas de sobrepaso durante la carrera.

Nissan en el Gran Premio de México de Fórmula E La acción en pista comenzó ayer viernes con la Práctica Libre 1. Hoy arrancará la segunda sesión de entrenamientos libres a las 07:30, seguida de la Clasificación a partir de las 09:40, antes de que se apaguen las luces para la carrera de 36 vueltas a las 14:05.