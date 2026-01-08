Nissan se prepara para el Salón del Automóvil de Tokio 2026

Nissan presentará una amplia gama de innovación y personalización en el próximo Salón del Automóvil de Tokio 2026, que se llevará a cabo del 9 al 11 de enero en Makuhari Messe. Durante el evento, Nissan revelará un modelo conceptual especial de NISMO y contará con varias exhibiciones que incluyen vehículos próximos a lanzarse, autos personalizados y más.

Los visitantes podrán explorar una amplia selección de productos de Nissan y NISMO disponibles para la venta en el stand.

Además, durante el salón, Nissan transmitirá en vivo charlas y otros contenidos para los fanáticos en línea. Los detalles y la programación se anunciarán próximamente.

Un modelo conceptual NISMO hará su debut en el evento. Se revelarán más detalles durante la conferencia de prensa de Nissan el 9 de enero.

El renovado Fairlady Z , cuyo lanzamiento en Japón está programado para el verano de 2026, contará con un nuevo diseño orientado a mejorar el rendimiento aerodinámico. En busca de mayor emoción y desempeño al conducir, se ofrecerá la opción NISMO MT, una nueva versión del NISMO Z con transmisión manual, pensada para clientes que buscan una experiencia de manejo más intensa.

Nissan XTrail Rock Creek Multibed Wildplay

Basado en la edición Rock Creek del XTrail y aprovechando el ADN “tough gear” del modelo, el XTrail Rock Creek Multibed Wildplay fue diseñado para adaptarse perfectamente a la vida al aire libre. Está equipado con un exterior e interior resistentes personalizados, asientos impermeables y cuenta con atractivos paquetes de accesorios con temática outdoor para apoyar excursiones de campamento. Más detalles se anunciarán el 7 de enero de 2026.

Nissan X-Trail Rock Creek Nissan X-Trail Rock Creek

Nissan LEAF AUTECH

El nuevo LEAF se incorpora a la línea de modelos AUTECH con un exterior deportivo y elegante, además de materiales interiores con un toque artesanal que transforman el espacio de la cabina.

Matchy’s March

Un Nissan March especial, adquirido por Masahiko “Matchy” Kondo, director del equipo Kondo Racing, estará en exhibición. Apodado “Matchy’s March”, el vehículo fue restaurado por estudiantes del Nissan Automobile College y cuenta con un exterior renovado y una conversión a transmisión manual.

MOTUL AUTECH GTR (temporada Super GT 2016)

En honor al retiro de Tsugio Matsuda como piloto de SUPER GT tras la temporada 2025, el MOTUL AUTECH GTR hará una aparición especial en el stand de Nissan. Durante la temporada 2016 de Super GT, Tsugio Matsuda y Ronnie Quintarelli ganaron las dos primeras carreras en la categoría GT500 en Okayama y Fuji, logrando victorias consecutivas.