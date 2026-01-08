Impactante video del rescate de un motociclista arrastrado por la creciente en un río serrano

El motociclista fue arrastrado por la creciente en un río de las sierras de Córdoba. Policía y Bomberos lo sujetaron con cuerdas y le salvaron la vida.

Impactantes imágenes del rescate de un motociclista arrastrado por la creciente

Un impactante operativo de rescate se desplegó este jueves al mediodía en la localidad de Estancia Vieja, provincia de Córdoba, cuando un motociclista de 29 años intentó cruzar el vado del río Los Chorillos pese a la creciente y las advertencias de las fuerzas de seguridad.

La fuerza del agua arrastró la motocicleta y el conductor, que quedó atrapado aferrado a un árbol.

Personal policial del Operativo Verano trabajó junto a la División Bomberos del DUAR Punilla, que logró concretar un rescate exitoso utilizando un sistema de cuerdas y elementos de seguridad. El hombre fue extraído a salvo y trasladado para controles médicos preventivos a un hospital regional.

El video con las imágenes del rescate se viralizaron en las últimas horas:

Estado de salud del motociclista El comisario Sergio Chávez, de la División Bomberos DUAR, explicó: "La persona hizo caso omiso a las medidas de seguridad y cruzó el vado. El motovehículo fue arrastrado por la correntada y el ocupante quedó varado, sujetándose de un árbol. Con el equipo y los recaudos necesarios, procedimos al rescate y logramos llevarlo a la orilla sin complicaciones".