Ministro de Turismo de San Luis rescató a unas personas atrapadas por la crecida de un arroyo

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis , Juan Álvarez Pinto, protagonizó un rescate en plena siesta del viernes al asistir a un grupo de turistas que había quedado atrapado por la crecida repentina del arroyo en Los Molles, en una zona serrana muy concurrida durante el verano.

El hecho ocurrió en cercanías del Complejo El Talar, cuando el funcionario se encontraba practicando ciclismo y advirtió que varias mujeres, entre ellas dos adultas mayores, habían quedado rodeadas por el agua. Las lluvias persistentes sobre la sierra provocaron un rápido aumento del caudal y elevaron el nivel de riesgo en cuestión de minutos.

Testigos citados por medios locales señalaron que una de las turistas quedó con las piernas trabadas entre las piedras por la presión del agua, lo que le provocó un fuerte estado de shock. El panorama se volvía cada vez más delicado ante la posibilidad de una nueva crecida.

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo

Las imágenes que circularon luego en redes sociales mostraron a Álvarez Pinto con casco y ropa deportiva dentro del cauce, acercándose a las mujeres para calmarlas y ayudarlas a desplazarse hacia un sector seguro. La intervención permitió que todas las personas involucradas lograran salir del arroyo sin lesiones.

Más tarde, en diálogo con FM La Bomba, el ministro relató cómo se desarrolló la situación. “Había salido a pedalear como siempre y nos agarró la lluvia. Vi que el arroyo estaba creciendo y que había dos señoras muy asustadas, desesperadas y en pánico. Como seguía lloviendo más arriba y la crecida podía aumentar, decidí meterme”, explicó.

Recomendaciones a turistas

Horas antes del episodio, el propio funcionario había compartido en sus redes un video donde advertía sobre las condiciones climáticas adversas en la zona, con nubes cargadas sobre las sierras, un anticipo de lo que luego derivó en la emergencia.

Tras el rescate, los Bomberos Voluntarios de Los Molles difundieron una serie de recomendaciones para vecinos y turistas. Recordaron que las lluvias intensas en áreas serranas pueden generar crecidas súbitas, incluso cuando no llueve en el lugar exacto del balneario.

Desde el cuartel advirtieron que señales como cascadas en las laderas, cambios en el color del agua, presencia de espuma, ramas o sedimentos, y un ruido profundo y constante similar a un trueno, deben interpretarse como alertas tempranas. “En pocos minutos el nivel del agua puede elevarse de manera peligrosa”, señalaron.