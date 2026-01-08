Impactantes inundaciones en Salta: rutas cortadas y rescates

Una tormenta de magnitud inusual afectó a la provincia de Salta durante la tarde del miércoles y provocó inundaciones , daños materiales y cortes de rutas en varias localidades del Valle de Lerma. En apenas una hora se registraron más de 90 milímetros de lluvia , un volumen que superó ampliamente la capacidad de los sistemas pluviales y generó una situación de emergencia en distintos puntos.

Las localidades más comprometidas fueron Rosario de Lerma y La Merced. En la primera, los registros oficiales indicaron 96 milímetros de precipitación en menos de sesenta minutos. Muchas calles y avenidas quedaron cubiertas por el agua, lo que dejó a numerosos vecinos aislados y afectó el acceso a varios barrios.

De igual forma, la red vial sufrió interrupciones importantes. La Ruta Nacional 68 quedó cortada en varios tramos por agua, barro y sedimentos. El desborde del arroyo San Vicente, cerca de Coronel Moldes, impidió el tránsito a unos 20 kilómetros de La Viña. También resultaron afectadas las rutas provinciales 21, 23, 26, 36, 86 y 88, con servicios de transporte suspendidos o desviados.

Inmediatamente, comenzaron a difundirse videos y fotos de las calles de las ciudades salteñas: vehículos desplazados por la corriente, árboles caídos, postes dañados y viviendas con ingreso de agua en su interior. Las zonas más bajas resultaron las más perjudicadas, con pérdidas de muebles y electrodomésticos.

En La Merced se produjo uno de los episodios más críticos, cuando una pareja quedó atrapada dentro de un automóvil que comenzó a ser cubierto por el agua en un sector cercano a un arroyo desbordado. Con unas cuerdas, los vecinos que se encontraban cerca pudieron asistirlos.

La dramática secuencia quedó registrada en video y se volvió viral rápidamente. En él, se puede ver cómo la mujer fue auxiliada primero y el hombre logró salir segundos después, antes de que el vehículo quedara completamente bajo el agua.

Inundaciones Salta Rescate Pareja

Así fue el operativo que se desplegó en las zonas afectadas

En Rosario de Lerma, barrios como San Bernardo presentaron viviendas anegadas y familias asistidas por personal municipal. “Desde el primer momento, las distintas áreas operativas del municipio se encuentran trabajando de manera coordinada en el territorio, realizando relevamientos y asistiendo con prioridad las situaciones de mayor urgencia”, señalaron desde el municipio.

En el barrio Islas Malvinas, efectivos policiales y Defensa Civil resguardaron a varios vecinos, incluidos tres menores, que permanecieron de manera preventiva en una dependencia oficial. En localidades como Chicoana se registraron voladuras de chapas, caída de árboles y daños estructurales en viviendas de la finca Las Palmas. Equipos de emergencia trabajaron con maquinaria pesada para despejar calles y asistir a los damnificados.

Además, intervinieron Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y equipos municipales y provinciales. El Gobierno confirmó que el monitoreo continúa activo y que el suministro eléctrico comenzó a restablecerse de forma gradual.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para la provincia, con previsión de nuevas lluvias y acumulados que podrían alcanzar entre 20 y 50 milímetros.