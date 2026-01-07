El SMN mantiene alertas por tormentas y vientos en 14 provincias argentinas

El ingreso de un frente frío sobre el centro del país activó una amplia franja de alertas por tormentas y vientos, con impacto desigual según las regiones. El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra zonas bajo nivel amarillo y naranja, con especial preocupación en las provincias centrales y del norte argentino.

Bajo alerta naranja por tormentas se encuentran las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan fenómenos intensos, con tormentas fuertes a localmente severas, frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. En estas áreas, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 50 y 100 milímetros, con chances de superar esos valores de manera puntual.

Por su parte, rige alerta amarilla por tormentas en buena parte del corredor oeste y norte del país, abarcando el norte de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, además de sectores de Santiago del Estero y áreas periféricas de Córdoba y Santa Fe. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h, granizo aislado y precipitaciones acumuladas estimadas entre 40 y 70 milímetros.

El SMN advierte por vientos fuertes A este escenario se suma una alerta amarilla por vientos que afecta especialmente a la franja central y a la costa bonaerense, con vientos del sudeste rotando al este, velocidades sostenidas de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.