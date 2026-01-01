Gran parte de Mendoza continúa bajo alerta por tormentas: qué zonas se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este jueves 1º de enero en gran parte del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 1º de enero de 2026 por tormentas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza durante la tarde.

Alerta por tormentas: qué zonas se verán afectadas Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Ciudad, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y General Alvear.

tormentas jueves El SMN emitió un alerta por tormentas para este jueves en gran parte de Mendoza. “El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas”, indicaron.