Gran parte de Mendoza continúa bajo alerta por tormentas: qué zonas se verán afectadas, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este jueves 1º de enero en gran parte del territorio provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 1º de enero de 2026 por tormentas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza durante la tarde.
Alerta por tormentas: qué zonas se verán afectadas
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Ciudad, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y General Alvear.
“El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas”, indicaron.
Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.