El SMN alerta por tormentas y el avance de un frente frío en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintas provincias argentinas, en un contexto marcado por el avance de un frente frío que comenzará a modificar las condiciones de calor e inestabilidad predominantes.

Según el informe del organismo, las zonas bajo alerta podrían ser afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, con chances de valores superiores de manera puntual.

El fenómeno está asociado al primer frente frío de una serie que avanzaba este martes desde la Patagonia y que, en los próximos días, impactará sobre el centro y norte del país. Durante la jornada del 31 de diciembre, el ingreso del aire frío se sentirá especialmente en la región de Cuyo (Mendoza y San Luis), La Pampa y el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, con vientos del sector sur que podrían alcanzar entre 35 y 50 km/h, comenzando a frenar el ascenso de las temperaturas.

El SMN anticipa tormentas El pasaje del frente podría activar tormentas aisladas durante la tarde en Mendoza y San Luis, así como en el este bonaerense, con mayor probabilidad en localidades costeras. En tanto, hacia la medianoche del 31, el cambio de viento llegaría a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, luego de una jornada sofocante que podría rozar los 40 °C, con ráfagas de hasta 45 km/h y baja chance de tormentas previas.