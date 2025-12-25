El SMN anticipa una nueva ola de calor en Buenos Aires antes de fin de 2025

El fenómeno comenzará el lunes 29 de diciembre y se extenderá, al menos, hasta el miércoles 31, con máximas de hasta 35 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una nueva ola de calor afectará a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores desde el lunes 29 de diciembre, con temperaturas elevadas que se mantendrán durante los últimos días del año.

De este modo, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para atravesar su primera ola de calor significativa, justo en la previa de la llegada de Año Nuevo.

Ola de calor en Buenos Aires: cuándo comienza y cuánto dura De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el episodio de calor intenso comenzará el lunes 29 de diciembre y, en principio, se extenderá hasta el miércoles 31, con marcas térmicas que superarán los 34 grados y mínimas elevadas.

Las condiciones estarán acompañadas por cielos entre algo y parcialmente nublados y vientos predominantes del sector norte, lo que contribuirá a la sensación térmica elevada durante gran parte de la jornada.