El SMN anticipa una nueva ola de calor en Buenos Aires antes de fin de 2025
El fenómeno comenzará el lunes 29 de diciembre y se extenderá, al menos, hasta el miércoles 31, con máximas de hasta 35 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que una nueva ola de calor afectará a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores desde el lunes 29 de diciembre, con temperaturas elevadas que se mantendrán durante los últimos días del año.
De este modo, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para atravesar su primera ola de calor significativa, justo en la previa de la llegada de Año Nuevo.
De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el episodio de calor intenso comenzará el lunes 29 de diciembre y, en principio, se extenderá hasta el miércoles 31, con marcas térmicas que superarán los 34 grados y mínimas elevadas.
Las condiciones estarán acompañadas por cielos entre algo y parcialmente nublados y vientos predominantes del sector norte, lo que contribuirá a la sensación térmica elevada durante gran parte de la jornada.
Pronóstico día por día durante la ola de calor
- Lunes 29 de diciembre: Temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°. El cielo estará algo a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. El viento tendrá una velocidad de entre 7 y 12 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche, con intensidades de 13 a 22 km/h.
- Martes 30 de diciembre: Mínima de 24° y una máxima de 35°, con cielo algo a parcialmente nublado con los vientos con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.
- Miércoles 31 de diciembre: En año nuevo, el SMN anticipa una mínima de 24° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado con vientos del norte de 7 a 12 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche se prevén vientos del este, con velocidades de 13 a 22 km/h.