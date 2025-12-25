Feriados 2026: el calendario de los días libres, los puentes y fines de semana largo
El calendario de los feriados de 2026 está a punto de confirmarse y estos serán los días de descanso para los argentinos el año que viene.
Con el arribo del año nuevo a la vuelta de la esquina, el calendario de feriados de 2026 ya permite adelantar cuándo habrá días libres y posibles descansos extendidos. Se espera por conocerlo de forma oficial, aunque ya se sabe qué días se podrá conformar un fin de semana largo o puentes turísticos.
El Gobierno nacional publicará el esquema con los feriados inamovibles, los que pueden trasladarse y algunos fines de semana largos, lo que facilita planificar viajes, reuniones familiares o simplemente tomarse una pausa de la rutina laboral
Feriados inamovibles confirmados en 2026
Estos días se celebran en la fecha establecida sin cambios:
1 de enero (jueves): Año Nuevo
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
-
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril (viernes): Viernes Santo
1° de mayo (viernes): Día del Trabajador
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio (jueves): Día de la Independencia
8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
Feriados trasladables en 2026
Algunos días festivos no se celebran estrictamente en su fecha histórica, sino que se mueven para generar descansos más largos:
-
17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional
Además, la normativa vigente permite que feriados trasladables que caigan en medio de la semana se corran al lunes anterior o al lunes siguiente, con el objetivo de potenciar el turismo y fomentar fines de semana largos.
Fines de semana largos y potenciales puentes
Gracias a la combinación de feriados inamovibles y trasladables, el 2026 tendrá varios descansos que muchos aprovechan para organizar viajes o escapadas:
-
Carnaval (16 y 17 de febrero): puente XL de cuatro días.
Semana Santa (2 y 3 de abril): otro descanso extendido con jueves y viernes.
1° de mayo (viernes): fin de semana de tres días.
25 de mayo (lunes): otro fin de semana largo.
17 de agosto (lunes): descanso de tres días por San Martín.
12 de octubre (posible traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural): potencial puente.
20 de noviembre (viernes): fin de semana largo con el traslado del feriado de la Soberanía Nacional.
Además, el Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres feriados “puente” con fines turísticos, ubicándolos en lunes o viernes para ampliar la cantidad de fines de semana largos y promover la actividad en destinos turísticos del país.
Con este calendario, muchos argentinos ya están pensando en reservar alojamientos, planificar viajes regionales o coordinar actividades familiares aprovechando los días libres. La recomendación habitual es gestionar con tiempo tanto pasajes como estadías, ya que los fines de semana largos suelen ser periodos de alta demanda en hoteles, transporte y servicios turísticos.