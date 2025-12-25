Feriados 2026: el calendario de los días libres, los puentes y fines de semana largo

El calendario de los feriados de 2026 está a punto de confirmarse y estos serán los días de descanso para los argentinos el año que viene.

Con el arribo del año nuevo a la vuelta de la esquina, el calendario de feriados de 2026 ya permite adelantar cuándo habrá días libres y posibles descansos extendidos. Se espera por conocerlo de forma oficial, aunque ya se sabe qué días se podrá conformar un fin de semana largo o puentes turísticos.

El Gobierno nacional publicará el esquema con los feriados inamovibles, los que pueden trasladarse y algunos fines de semana largos, lo que facilita planificar viajes, reuniones familiares o simplemente tomarse una pausa de la rutina laboral

Feriados inamovibles confirmados en 2026 Estos días se celebran en la fecha establecida sin cambios:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1° de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad. Feriados trasladables en 2026 Algunos días festivos no se celebran estrictamente en su fecha histórica, sino que se mueven para generar descansos más largos:

17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional Además, la normativa vigente permite que feriados trasladables que caigan en medio de la semana se corran al lunes anterior o al lunes siguiente, con el objetivo de potenciar el turismo y fomentar fines de semana largos.