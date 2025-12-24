Banco Nación: los detalles del nuevo beneficio para viajar por Argentina en verano

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, participó de la presentación de la nueva edición de Viajá+, el programa de beneficios del Banco Nación para fomentar el turismo por el país durante el verano . Lo hizo junto al presidente de la entidad bancaria, Darío Wasserman, en la casa central de BNA.

Scioli destacó que: “Se van dando todas las condiciones económicas y sociales para que las familias argentinas puedan disfrutar del país”. “También hoy presentamos Plan Verano Seguro porque sabemos que es fundamental cuidar a las familias que salen de sus casas”, agregó.

Asimismo, Wasserman señaló: “Desde el Banco Nación Argentina, estamos tratando de potenciar tanto la oferta como la demanda en turismo. A través de BNA, ofrecemos hasta 12 cuotas sin interés, y con créditos personales. Y estando presentes, a través de todas las sucursales, en gastronomía y turismo en todo el país”.

En tanto, el gerente general del Banco Nación, Gastón Álvarez, también participó del acto y destacó la importancia del carácter federal del Banco y el acompañamiento que le darán en los destinos turísticos por excelencia y en los tradicionales festivales de verano como Cosquín o la Fiesta de la Vendimia.

La iniciativa ofrece financiación en cuotas sin interés, préstamos a sola firma y descuentos para la contratación de hotelería, gastronomía, balnearios, pasajes, alquiler de autos y más.

Banco Nación con beneficios para viajar por todo el país.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Banco Nación Argentina y la Secretaría de Turismo y Ambiente para impulsar a este sector tan importante que es la llave para abrir oportunidades, para generar trabajo y fundamentalmente para el desarrollo del país.

En el acto también estuvieron presentes: el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni; y la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ana García Allievi.

Beneficios para Turismo del programa Viajá+ del Banco Nación

Préstamo a sola firma: con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés.

Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+.

Productos regionales: 20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+.

Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés.

Toda la información de la oferta turística de BNA puede consultarse en el portal de Semana Nación.