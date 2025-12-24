PAMI: el beneficio económico para adultos mayores con dependencia funcional

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuenta con un apoyo económico parcial destinado a personas mayores afiliadas que atraviesan una situación de dependencia funcional, es decir, que presentan limitaciones psicofísicas para realizar actividades cotidianas y no cuentan con una red de apoyo suficiente para garantizar su cuidado .

La prestación está pensada para acompañar a quienes necesitan asistencia y no disponen de un entorno familiar o social que pueda brindar una atención efectiva y se otorga luego de una evaluación integral de cada caso.

Esto permite que el pedido pueda iniciarse incluso cuando el afiliado tiene dificultades para realizar trámites por sus propios medios.

Para iniciar la solicitud del apoyo económico por dependencia funcional, es necesario presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad

Último recibo de cobro o credencial de afiliación a PAMI

Consentimiento informado

Informe médico actualizado

Nota de solicitud

Además, la prestación queda sujeta a una evaluación del Equipo Social de PAMI, que analiza tanto el grado de dependencia funcional como la capacidad del entorno familiar para brindar asistencia.

Dónde y cómo realizar el trámite

Se trata de un trámite web, que puede realizarse de manera sencilla desde un celular, tablet o computadora, sin necesidad de trasladarse. Para quienes prefieran la atención presencial, también es posible gestionar la solicitud en una agencia de PAMI, aunque se recomienda sacar turno online previamente para agilizar la atención.