¿Se termina el mal tiempo? Este viernes llega con un giro en el pronóstico para Mendoza

Luego de las lluvias y alertas meteorológicas, este viernes llega con un respiro a Mendoza. El pronóstico anticipa estabilidad y ascenso de la temperatura.

Este viernes volverá de a poco el sol a Mendoza y habrá ascenso de la temperatura.

sinDespués de dos días consecutivos en los que rigió el alerta por tormentas que dejaron abundantes precipitaciones en distintos puntos de la provincia, Mendoza amanecerá este viernes sin advertencia por inestabilidad meteorológica, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cambio de escenario marca un quiebre luego de un jueves atravesado por tormentas intensas y registros significativos de precipitaciones, especialmente en zonas del Este y el Sur mendocino.

Sin alertas y con tiempo más estable De acuerdo con el mapa oficial del SMN, Mendoza no presenta advertencias por tormentas ni fenómenos severos para este viernes. El organismo nacional señaló condiciones más estables, con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones, lo que representa un alivio tras la seguidilla de alertas amarillas y naranjas que rigieron durante el inicio de la semana.

Este panorama coincide con el pronóstico de los modelos meteorológicos, que indican el retiro del sistema frontal que generó las tormentas más intensas.

Qué anticipa el pronóstico provincial Según el reporte de Contingencias Climáticas, este viernes se presentará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. La jornada tendrá una máxima estimada de 32°C y una mínima de 17°C, configurando un día más típico del verano mendocino, pero sin el componente de inestabilidad que dominó los últimos días.