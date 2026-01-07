Tormentas y posible granizo: qué zonas de Mendoza estarán bajo alerta este jueves

Para este jueves continuará la inestabilidad en gran parte de Mendoza. Se esperan tormentas durante la madrugada, con riesgo de granizo.

La inestabilidad no da tregua en Mendoza y el escenario meteorológico se mantiene complejo de cara a este jueves. Desde Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicaron que continúan vigentes las condiciones para el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas con probabilidad de granizo y abundante caída de agua.

Durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, las tormentas afectarán principalmente a la cordillera y precordillera del Norte, Centro y Sur provincial. A su vez, se prevé actividad eléctrica y precipitaciones en el Gran Mendoza, la zona baja de San Rafael, General Alvear y Malargüe, con eventos que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

Alerta amarilla y naranja en distintos sectores De acuerdo al sistema de alertas del SMN, para este jueves rige alerta amarilla por tormentas en amplias zonas de la provincia, mientras que algunos sectores —como el Este mendocino y áreas del Valle de Uco— podrían atravesar momentos bajo nivel naranja, lo que implica fenómenos más intensos.

Las áreas bajo alerta incluyen Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, además de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibilidad de granizo, fuerte actividad eléctrica y acumulados de precipitación que oscilarían entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera localizada.

En el Sur provincial —General Alvear y la zona baja de San Rafael— el alerta se mantiene vigente, con tormentas aisladas que podrían intensificarse durante el jueves, especialmente en horas de la mañana y la tarde.