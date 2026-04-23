Alerta por vientos y tormentas: anuncian un fin de semana inestable y la llegada del aire polar

El SMN emitió alerta por tormentas y vientos en distintas provincias. Se esperan ráfagas intensas, lluvias fuertes y un marcado descenso térmico hacia el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas y vientos en distintas provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas y vientos en distintas provincias del país, con pronóstico de ráfagas intensas, lluvias fuertes y un marcado descenso térmico hacia el lunes, en el marco de un fin de semana con condiciones inestables y el avance de aire frío.

Según informó el organismo nacional, la alerta de nivel amarillo por vientos intensos afecta a sectores de la provincia de Santa Cruz, específicamente en las zonas de Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino. Allí se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90 km/h de manera localizada.

Alerta por tormentas En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Corrientes, que abarca departamentos como General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. Los acumulados previstos oscilan entre 50 y 80 milímetros.

Este escenario se enmarca en un fin de semana de transición climática en la Argentina, con condiciones templadas a cálidas en el norte y la región de Cuyo, donde las temperaturas máximas se ubicarán entre 24 °C y 30 °C.

Sin embargo, el avance de un frente frío comenzará a modificar el panorama desde el sur, donde ya se registran condiciones más frías y precipitaciones, incluso con nevadas en áreas cordilleranas.