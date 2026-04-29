Fórmula 1 en alerta: el factor que podría condicionar el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 regresa a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami tras un mes sin actividad por la suspensión de las fechas previstas en Medio Oriente. Sin embargo, más allá del regreso deportivo, el foco también está puesto en el clima, que podría condicionar el desarrollo del evento.

El circuito urbano de Miami será escenario de la cuarta fecha del calendario en un fin de semana que incluye formato sprint y la implementación de ajustes reglamentarios . En ese contexto, el comportamiento de los monoplazas ya genera expectativa.

Pero hay un factor externo que gana protagonismo: el pronóstico meteorológico anticipa condiciones inestables durante los tres días de actividad, con probabilidades elevadas de tormentas eléctricas.

El Autómodro Internacional de Miami, al lado del Hard Rock Stadium donde se jugará la Copa del Mundo.

Las previsiones para Miami indican lluvias y actividad eléctrica tanto el viernes como el sábado y el domingo, con probabilidades cercanas al 70%. Se trata de un escenario habitual para la región, conocida por su alta frecuencia de precipitaciones.

A diferencia de la lluvia, que forma parte del ADN de la categoría, la presencia de tormentas eléctricas introduce un elemento distinto, especialmente por cuestiones de seguridad vinculadas a los rayos.

Cuándo puede suspenderse una carrera de Fórmula 1

La Fórmula 1 contempla situaciones de riesgo que pueden derivar en interrupciones o demoras. En particular, la detección de actividad eléctrica en las cercanías del circuito puede obligar a detener la acción.

En Estados Unidos, además, existen normativas que restringen la realización de eventos deportivos ante la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que refuerza la necesidad de actuar con cautela en estos casos.

Por ese motivo, la suspensión total de una carrera aparece como una opción extrema. En la práctica, tanto la FIA como la organización suelen priorizar retrasos o interrupciones temporales hasta que las condiciones permitan retomar la actividad.

De esta manera, el desarrollo del Gran Premio de Miami dependerá de la evolución del clima, un factor que podría modificar el cronograma previsto.