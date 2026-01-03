Año Nuevo: cinco agresores fueron imputados por ataques armados a vecinos en Salta

Las agresiones ocurrieron en Rosario de Lerma, provincia de Salta, durante Año Nuevo. Hubo robos, heridos y daños, con armas blancas, palos y piedras.

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron imputadas por una serie de violentos episodios registrados durante los festejos de Año Nuevo en el departamento de Rosario de Lerma, provincia de Salta, donde varios vecinos resultaron agredidos con cuchillos, palos y piedras.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial, los acusados son un hombre de 41 años, dos jóvenes de 19 y dos adolescentes de 16, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva luego de que el fiscal interviniente solicitara la medida ante el juez de Garantías. Además, se constató la participación de un sexto involucrado de 15 años en las agresiones, quien fue declarado inimputable y recuperó la libertad.

De acuerdo con la investigación, los tres imputados mayores fueron acusados como coautores de robo triplemente agravado —por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de armas y con la intervención de menores— en dos hechos distintos. También se les atribuyeron delitos de daños, lesiones agravadas por el accionar conjunto y atentado a la autoridad.

En el caso de los adolescentes de 16 años, la imputación comprende robo doblemente calificado por haberse perpetrado en grupo y con armas, además de daños, lesiones agravadas y resistencia a la autoridad.

Agresiones en Año Nuevo Las actuaciones judiciales permitieron establecer que los incidentes se produjeron el 1 de enero en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los barrios San Rafael, Parque Las Rosas y San Jorge.