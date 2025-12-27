La hipótesis de la Justicia sobre el brutal atropello y agresión al presunto delincuente que fue amputado

Mendoza quedó conmocionada tras un brutal episodio en Guaymallén, en el que un hombre atropelló a otro luego de que presuntamente lo haya asaltado. Lo arrastró con su vehículo tres cuadras y media y ocasionó que perdiera sus dos miembros inferiores. Ambos tenían antecedentes y la Justicia ya se encuentra investigando el hecho.

Todo ocurrió promediando la medianoche de este sábado, luego de un presunto robo denunciado por el conductor agresor (un hombre de 31años) en el que tanto a él como a una mujer de 25 años lo atacaron un grupo de delincuentes para sustraerle un celular, zapatillas y un casco de motocicleta. Eso habría acontecido en la Plaza del Encuentro en Villanueva.

El sujeto se subió al auto de la mujer con ella como acompañante y fue en procura de los delincuentes. Reconoció a uno de ellos (un joven de 19 años) en la esquina de Godoy Cruz y Alpatacal y lo embistió. Lo arrastró 350 metros con el auto hasta la esquina de Echeverría y Tito Laciar donde se detuvo, huyó y luego se entregó para declarar y denunciar el robo. Fue detenido.

Se supo luego que el conductor tenía un extenso prontuario que incluía robos y amenazas . También que el presunto delincuente también tenía uno por homicidio en grado de tentativa. La Justicia ya empezó a investigar y abrió una nueva línea que sugiere una hipótesis alternativa: que los sujetos se conocían desde antes .

Para averiguarlo, el hecho general es investigado de manera separada. La Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores analiza todo lo vinculado al presunto robo. El fiscal José Manuel García Mango tomó intervención y según un comunicado de la Justicia, hasta el momento no se ha podido acreditar la existencia de la sustracción de los bienes.

La Unidad Fiscal analiza las cámaras de seguridad que registraron la riña, ocurrida en la intersección de Italia y Libertad, la cual el conductor detenido reconoció pero señaló que se trataba de una resistencia a ese hipotético robo.

Por otra parte, la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional investiga el atropello y posterior agresión con el vehículo. La instrucción está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien investiga bajo la carátula de "Averiguación de Homicidio en grado de Tentativa". En estos momentos están analizando las cámaras de seguridad del lugar y se lleva adelante la recopilación de los testimonios no sólo de los involucrados sino también de los testigos.

En este sentido, la Justicia emitió un comunicado este sábado en el que advirtieron que no descartan que ambos sujetos se conozcan desde antes, que todo se haya dado en el marco de una disputa de antigua data, que pudiese haber ocasionado la pelea en la plaza en mención y la posterior reacción del conductor.

Mientras tanto, la persona herida fue trasladada al Hospital Central donde ingresó en el quirófano en estado crítico y quedó internado en terapia intensiva. Fuentes policiales confirmaron a este medio que producto de las severas lesiones del arrastre sufrió la amputación de ambas piernas.

La cronología del brutal hecho

El hecho ocurrió pasada la medianoche de este sábado y todo comenzó en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí, un hombre de 31 años estaba junto a quien sería su pareja, una joven de 25 años, cuando un grupo de personas se acercó a robarles sus pertenencias.

Según le declaró a la policía esta pareja, se resistieron a dicho robo lo que motivó una pelea entre el joven y los asaltantes en la esquina de Libertad e Italia, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En dicha pelea también salió agredida la joven. Le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta. Luego se dieron a la fuga.

El hombre asaltado decidió subirse al vehículo de ella, un Volkswagen Gol, y salir en búsqueda de los delincuentes. En la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal encontraron al joven en mención y lo identificaron.

En ese momento se desataron los episodios más impresionantes. El conductor lo atropelló con el vehículo y lo arrastró con el mismo por al menos 350 metros. Es decir, unas tres cuadras y media. De la esquina de Godoy Cruz y Alpatacal siguió al sur hasta calle Echeverría, giró al oeste hasta Tito Laciar y a 20 metros de esa esquina se detuvo. Testigos del lugar aseguran que el conductor tuvo intenciones de atropellarlo por cómo conducía, y señalan que en al menos una ocasión hizo marcha atrás y volvió a arrollarlo.

El conductor inmediatamente se dio a la fuga y la joven acompañante no. Personal policial llegó al lugar y la entrevistó. Minutos más tarde, otra persona acudió al lugar a devolver los elementos que presuntamente habían sido sustraídos, pero los efectivos no pudieron identificarla. Al cabo de una hora se presentó el conductor dispuesto a entregarse y declarar.

En la intersección de Tito Laciar y Echeverría quedaron manchas hemáticas en el suelo y hay una cámara de seguridad que habría registrado todo el suceso.

Los antecedentes de los implicados

El delincuente atropellado no sería la única persona con antecedentes, ya que luego se supo que el sujeto que conducía, se dio a la fuga, luego se entregó y quedó detenido; porta un extenso prontuario.

Fue investigado por robo calificado (2012), robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por ser en poblado y en banda (2013), infracción a la ley de estupefacientes (2014), amenazas (2015), daños (2015), y amenazas simples en contexto de violencia de género (2022). Tiene domicilio actualmente en el barrio Solidaridad de Godoy Cruz.

El joven, por su parte, tiene una medida pendiente que data de enero pasado por homicidio simple en grado de tentativa.

El estado de salud de la persona atropellada

En cuanto al presunto delincuente que fue atropellado, testigos del lugar aseguran que habría gritado a lo largo del trayecto en búsqueda de auxilio, despertando el interés de los vecinos de la zona. Algunos aseguraron que se mantuvo consciente. De hecho, aún en el momento en el que era arrastrado aparentemente tras el desprendimiento de un miembro inferior, siguió solicitando ayuda.

Al lugar en el que se detuvo el auto (Echeverría y Tito Laciar) acudió personal policial y también una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. El médico a cargo le diagnosticó politraumatismos por accidente de tránsito y rápidamente lo trasladaron al Hospital Central.

En el nosocomio lo ingresaron rápidamente al quirófano. A las 6.15 las autoridades del Hospital Central confirmaron que el sujeto quedó internado, en grave estado, en terapia intensiva.