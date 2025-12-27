Qué se sabe de la salud del presunto delincuente atropellado y cuál es su antecedente

El departamento de Guaymallén fue testigo de un caso tan inusual como impactante en la madrugada de este sábado, luego de que una persona con antecedentes que aparentemente fue asaltado embistiera con un auto al presunto ladrón, lo arrastrara por más de tres cuadras y lo dejara con heridas críticas que provocaron la amputación de sus dos piernas.

El brutal episodio se produjo cerca de las 00.00 en Villa Nueva . Fue precedido por una pelea en la que la víctima del robo (quien estaba con una mujer de 25 años) se defendió y fue agredido, junto con la mujer.

La situación desató su furia y la intención de salir en procura de los delincuentes. Alcanzó a uno en la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, lo atropelló y luego lo arrastró con su vehículo hasta la intersección de Echeverria y Tito Laciar. Se dio a la fuga, luego se entregó y quedó detenido. Se reveló allí que tenía un extenso prontuario .

En cuanto al presunto delincuente que fue atropellado , testigos del lugar aseguran que habría gritado a lo largo del trayecto en búsqueda de auxilio, despertando el interés de los vecinos de la zona. Algunos aseguraron que se mantuvo consciente. De hecho, aún en el momento en el que era arrastrado aparentemente tras el desprendimiento de un miembro inferior, siguió solicitando ayuda.

Al lugar en el que se detuvo el auto (Echeverría y Tito Laciar) acudió personal policial y también una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. El médico a cargo le diagnosticó politraumatismos por accidente de tránsito y rápidamente lo trasladaron al Hospital Central. Para esa altura los efectivos policiales ya habían constatado y luego confirmado a este medio que el sujeto había perdido sus dos piernas y se encontraba perdiendo mucha sangre. De hecho, sobre el asfalto quedó una mancha hemática.

En el nosocomio lo ingresaron rápidamente al quirófano. A las 6.15 las autoridades del Hospital Central confirmaron que el sujeto quedó internado, en grave estado, en terapia intensiva.

Con relación a sus antecedentes, el joven tenía una medida pendiente que data de enero pasado por homicidio simple en grado de tentativa.

Mucho más extenso era el prontuario del conductor agresor, quien fue investigado por robo calificado (2012), robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por ser en poblado y en banda (2013), infracción a la ley de estupefacientes (2014), amenazas (2015), daños (2015), y amenazas simples en contexto de violencia de género (2022). Tiene domicilio actualmente en el barrio Solidaridad de Godoy Cruz.

La investigación policial

Mientras tanto, la Justicia ya comenzó con la investigación tanto del presunto robo que habría sido el desencadenante del hecho como del atropello y los minutos posteriores. La primera a cargo de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores y la segunda a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Las disposiciones iniciales apuntan a revisar todo tipo de material probatorio que hayan podido registrar las cámaras de seguridad en un primer momento para determinar si efectivamente dicha riña se produjo en el marco de un robo, y luego para descubrir todos los datos que puedan aportar para la imputación del hombre de 31 años que quedó detenido.

También se llevó a cabo una recopilación de testimonios desde las declaraciones clave de los protagonistas hasta la de los vecinos testigos del episodio.

atropellado-delincuente-24635 El sujeto arrastró a una persona que también tenía antecedentes bajo el auto de su pareja. Gentileza

La cronología del brutal hecho

El hecho ocurrió pasada la medianoche de este sábado y todo comenzó en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí, un hombre de 31 años estaba junto a quien sería su pareja, una joven de 25 años, cuando un grupo de personas se acercó a robarles sus pertenencias.

Según le declaró a la policía esta pareja, se resistieron a dicho robo lo que motivó una pelea entre el joven y los asaltantes en la esquina de Libertad e Italia, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En dicha pelea también salió agredida la joven. Le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta. Luego se dieron a la fuga.

El hombre asaltado decidió subirse al vehículo de ella, un Volkswagen Gol, y salir en búsqueda de los delincuentes. En la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal encontraron al joven en mención y lo identificaron.

En ese momento se desataron los episodios más impresionantes. El conductor lo atropelló con el vehículo y lo arrastró con el mismo por al menos 350 metros. Es decir, unas tres cuadras y media. De la esquina de Godoy Cruz y Alpatacal siguió al sur hasta calle Echeverría, giró al oeste hasta Tito Laciar y a 20 metros de esa esquina se detuvo. Testigos del lugar aseguran que el conductor tuvo intenciones de atropellarlo por cómo conducía, y señalan que en al menos una ocasión hizo marcha atrás y volvió a arrollarlo.

El conductor inmediatamente se dio a la fuga y la joven acompañante no. Personal policial llegó al lugar y la entrevistó. Minutos más tarde, otra persona acudió al lugar a devolver los elementos que presuntamente habían sido sustraídos, pero los efectivos no pudieron identificarla. Al cabo de una hora se presentó el conductor dispuesto a entregarse y declarar.

En la intersección de Tito Laciar y Echeverría quedaron manchas hemáticas en el suelo y una cámara de seguridad que habría registrado todo el suceso.