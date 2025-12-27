Choque frontal en la Ruta 3: murió una pareja y su hija de 13 años logró sobrevivir

Un violento choque de frente entre dos vehículos en la Ruta Nacional 3 provocó la muerte de una pareja y dejó otras dos personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años, hija de las víctimas fatales. El accidente ocurrió este sábado por la mañana, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores .

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza que cruza la provincia de Buenos Aires. Por causas que aún se investigan, impactaron de manera frontal una camioneta Volkswagen Amarok y un utilitario Renault Kangoo.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Kangoo, Eduardo Basilio Díaduchi, falleció en el lugar. Junto a él viajaba su pareja, Cecilia Sosa, quien también murió a raíz de las graves lesiones sufridas. Ambos eran oriundos de la ciudad de Berisso.

En el asiento trasero del utilitario se desplazaba la hija de la pareja, una adolescente de 13 años, quien sobrevivió al choque aunque resultó herida. La menor fue asistida por personal de emergencia y trasladada al Hospital de Las Flores para su atención médica.

La conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjera, DNI argentino y con domicilio en la ciudad de Olavarría, también fue derivada al mismo centro de salud. Según se informó, permanece fuera de peligro.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía Vial, bomberos voluntarios de Cacharí y de Las Flores, personal de Corredores Viales y equipos médicos, quienes realizaron tareas de asistencia, control del tránsito y prevención.

Como consecuencia del accidente, la Ruta Nacional 3 permaneció totalmente cortada durante varias horas y recién cerca de las 11 de la mañana fue habilitada nuevamente al tránsito.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores. La causa fue caratulada, en principio, como doble homicidio culposo, mientras se avanza con las pericias para determinar las circunstancias que derivaron en el choque.