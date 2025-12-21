Cayó el delincuente que fue grabado robando un consultorio: estaba asaltando otro local en Ciudad

Ya había quedado en la mira de las autoridades tras el robo en un consultorio en Ciudad. Fue detenido mientras amenazaba armado en un kiosco a una joven.

El delincuente habìa sido aputnado por el robo de un consultorio en noviembre,

A fines de noviembre, el robo en un consultorio médico en Ciudad de Mendoza quedó registrado por las cámaras de seguridad. Sin embargo, el responsable no había sido detenido tras el hecho y se mantuvo en la clandestinidad hasta su captura este sábado al ser sorprendido robando un kiosco armado con un cuchillo.

El delincuente, terminó cayó a las manos de la Justicia cuando volvió a cometer otro robo en un comercio capitalino. En esta ocasión, las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) registraron una actitud sospechosa del sujeto antes de entrar a un kiosco. Tras ser alertados, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Ciudad (UEP) llegaron a la zona del hecho donde se encontraron con el hombre en pleno intento de fuga.

Con ayuda de los proventos se logró capturar al sujeto en el cruce de las calles Patricias Mendocinas y Espejo.

Tras efectuar la captura se tomó la declaración de la joven que estaba trabajando en el negocio. La víctima señaló que el detenido le robó su teléfono celular por medio de amenazas con cuchillo en mano.

El robo del consultorio y otros roces con la ley Sin embargo, la situación de este sujeto dio un giro cuando, al identificarlo, se supo que se trataba de un delincuente, de 40 años, con múltiples pedidos de captura y señalado por hechos de violencia de género por su expareja y por un llamativo robo que quedó grabado poco tiempo atrás.