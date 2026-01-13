Alerta por tormentas, granizo y viento Zonda en Mendoza: qué zonas serán afectadas este miércoles

La inestabilidad vuelve a marcar el pulso del tiempo en Mendoza y este miércoles estará atravesado por un escenario meteorológico complejo. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas y viento Zonda que alcanzan a amplias zonas de la provincia, en una jornada que combinará calor, lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes.

De acuerdo con los reportes oficiales, las condiciones más adversas se concentrarán entre la tarde y la noche, aunque algunos fenómenos podrían comenzar a manifestarse desde horas tempranas en sectores específicos.

De acuerdo con el sistema de alertas del SMN , rige alerta amarilla por tormentas en Junín , Rivadavia , Luján de Cuyo , San Carlos , Tunuyán y Tupungato . En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En tanto, el alerta naranja alcanza el sector este de Las Heras y a los departamentos de La Paz , Lavalle , San Martín , Santa Rosa , así como también a General Alvear y la zona baja de San Rafael , así como momentos puntuales en áreas del Este mendocino. Allí, los fenómenos podrían ser más severos, con tormentas fuertes, posible granizo de distintos tamaños, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados de precipitación que oscilarían entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada.

Además de las tormentas, el SMN mantiene alerta amarilla por viento Zonda en la zona baja de Malargüe. El fenómeno podría registrarse durante el miércoles, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Este tipo de viento puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones extremadamente secas, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente al circular por rutas.

El pronóstico para el miércoles en Mendoza

La información de la Dirección de Contingencias Climáticas sostiene que el miércoles se presentará caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche y vientos moderados del noreste. La temperatura máxima alcanzará los 35°C, mientras que la mínima rondará los 20°C.

En cordillera, el cielo se mantendrá algo nublado, con condiciones que también podrían verse afectadas por la inestabilidad.

Recomendaciones ante tormentas

Ante la vigencia de alertas amarilla y naranja, los organismos oficiales recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no circular por zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se aconseja seguir de cerca la evolución del pronóstico durante las próximas horas.