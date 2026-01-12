Se mantiene el alerta por tormentas en Mendoza: qué zonas serán afectadas este martes y cómo estará el tiempo

Tras una breve mejora en las condiciones meteorológicas, la inestabilidad vuelve a ganar protagonismo en Mendoza . El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta amarilla por tormentas para este martes en sectores de la Zona Este , mientras que el pronóstico indica un descenso de la temperatura y el ingreso de un frente frío.

De acuerdo con el organismo nacional, se esperan tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes, que podrían registrarse principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

Según el mapa oficial del SMN, el alerta amarillo alcanza al Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa . En estas áreas se prevén lluvias y tormentas que podrían estar acompañadas por granizo de forma ocasional, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos .

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 30 milímetros , aunque no se descarta que en algunos sectores se superen esos registros de manera puntual.

En sintonía con el alerta, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa que este martes se presentará inestable, con nubosidad variable y tormentas durante la madrugada , además de un descenso de la temperatura respecto de jornadas anteriores.

La máxima prevista es de 30°C, mientras que la mínima rondará los 23°C. Además, se esperan vientos algo fuertes del sector sur, asociados al ingreso de un frente frío, y precipitaciones en cordillera, lo que refuerza el escenario de inestabilidad en la provincia.

Recomendaciones ante el alerta por tormentas

Recomendaciones Ante Una Tormenta

Ante la vigencia del alerta amarillo, los organismos oficiales recomiendan extremar precauciones, especialmente en las zonas afectadas. Se aconseja evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no circular por zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se pide atención a la evolución del pronóstico durante las próximas horas.