Alerta amarilla por calor extremo en Buenos Aires: cuándo vuelve el alivio

El calor extremo que comenzó el domingo continuará afectando a toda la provincia de Buenos Aires al menos hasta el miércoles, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional . Este lunes, la sensación térmica superó los 37°C y rige un alerta amarilla en el AMBA.

El inicio de semana en Buenos Aires estuvo marcado por temperaturas elevadas y altos niveles de humedad. Durante la mañana del lunes, el termómetro marcó cerca de 22°C, pero con el avance del día la combinación de calor y humedad intensificó la sensación térmica.

Hacia el mediodía, el protagonismo absoluto del sol empujó los registros hasta una máxima estimada de 36°C. Para el anochecer, el organismo meteorológico anticipa un clima cálido, aunque más estable y agradable. Desde el SMN explicaron que este escenario se debe al ingreso de viento norte, que despejó el cielo y permitió una mayor radiación solar. Como consecuencia, se activó una alerta amarilla por temperaturas extremas en toda el área metropolitana.

Las proyecciones del SMN indican que el martes la temperatura mínima será de 22° C y la máxima alcanzará los 32° C . Para el miércoles, ambos valores subirán apenas un grado, manteniendo condiciones similares .

El cambio más significativo llegaría el jueves, cuando se espera la mayor probabilidad de lluvias . El ingreso de un frente de viento frío provocará un descenso térmico que traerá un alivio temporal recién el viernes.

El clima, región por región

El fenómeno no se limita únicamente a la capital y sus alrededores. El calor se extiende a distintas zonas del país, con particularidades en cada región.

En el Noroeste Argentino, la semana comenzó con temperaturas más frescas, entre 15° y 16° C durante la mañana. Sin embargo, por la tarde se esperan máximas que podrían alcanzar los 35° C en la mayoría de las provincias. La excepción es Salta, donde las lluvias mantendrán una jornada más templada, con una máxima cercana a los 27° C.

En el centro del país, las mínimas no descendieron de los 20° C desde el domingo. Tanto en La Pampa como en Buenos Aires, las máximas superaron los 35° C, consolidando un escenario de calor persistente.

En la región de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Juan, rige una alerta amarilla por lluvias. A pesar de las precipitaciones, las temperaturas máximas superarán los 30° C durante la jornada. En la Patagonia, el inicio de la semana estará marcado por chaparrones aislados y fuertes ráfagas de viento, configurando un panorama climático inestable.