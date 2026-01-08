Verano 2026: la playa de Buenos Aires que muy pocos conocen y que es perfecta para descansar

En la Costa Atlántica bonaerense hay veranos que se parecen entre sí: rutas cargadas, filas para almorzar y playas donde cuesta encontrar un lugar sin parlantes cerca en el verano . Pero también existen puntos que juegan a otra cosa. Lugares chicos, con perfil rústico, donde el día se ordena por el viento, el mate y la caminata.

Arenas Verdes entra en esa categoría. No compite con Mar del Plata ni con Pinamar. Ofrece otra escena. Más quieta. Más abierta. Y con ese silencio que, cuando aparece, se vuelve un lujo.

Arenas Verdes está en el sur de la provincia de Buenos Aires y pertenece al partido de Lobería. El acceso más mencionado en la zona se ubica sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 108,5, y luego sigue un tramo de unos 7 kilómetros por camino entoscado hasta llegar al mar y al bosque.

En cuanto a distancias, desde el Área Metropolitana el viaje en auto ronda los 479 kilómetros, con un tiempo estimado cercano a 6 horas, según el tránsito y el estado del camino. El dato útil es que queda relativamente cerca de Necochea, lo que permite combinar la tranquilidad del balneario con servicios de una ciudad más grande si hiciera falta.

La primera actividad suele ser la más simple: quedarse. La playa es amplia y, en general, con menos gente que los puntos clásicos. Eso abre espacio para caminar sin esquivar reposeras, leer sin interrupciones o meterse al agua con menos movimiento alrededor. Para quienes buscan algo más activo, el mar permite deportes como surf, kayak o stand up paddle, además de pesca deportiva, un clásico de la costa bonaerense.

El entorno también suma. Hay médanos y un bosque de pinos que cambia el paisaje y da sombra cuando el sol pega fuerte. El atardecer, con la línea del mar abierta, suele ser parte del ritual de cierre del día.

Cómo llegar desde Buenos Aires en auto

La ruta más habitual desde la Ciudad de Buenos Aires combina la Autovía 2 hacia Mar del Plata y luego empalma con la Ruta 88, que conecta con el acceso a Arenas Verdes. El último tramo es el que define el carácter del lugar: camino rural, campos a los costados y una entrada que baja el ritmo de golpe. Conviene revisar combustible y neumáticos antes de encarar esa parte, sobre todo si llovió. También ayuda salir temprano para evitar tránsito pesado en los horarios de recambio.

En cuanto a servicios, la zona tiene propuestas acotadas, pero suficientes para una escapada. Hay paradores y opciones gastronómicas puntuales, además de alojamientos que van desde complejos y cabañas hasta alternativas de camping. Por eso, el consejo más práctico es simple: planificar con margen. Llevar abrigo liviano para la tarde, protector solar, algo para el viento y efectivo por si la señal flojea. Si la idea es descansar de verdad, el “menos es más” funciona: caminata, descanso y comida sin apuro.

Arenas Verdes no promete vida nocturna intensa ni shopping. Promete algo más raro en temporada alta: espacio. Un mar que se mira sin apuro. Un bosque que cambia el aire. Y la sensación de que el verano, por un rato, puede ser más suave. Con esa mezcla, la escapada se vuelve un pequeño secreto compartido entre quienes prefieren volver a casa con la cabeza tranquila, no con la agenda llena.