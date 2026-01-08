Vuelve el estilo BlackBerry: lanzan un smartphone con teclado físico y Android 16

En el marco de la CES 2026, una feria dominada habitualmente por la inteligencia artificial y el futurismo, una propuesta disruptiva miró hacia el pasado para innovar. La compañía Clicks presentó el Clicks Communicator, un smartphone que recupera el icónico estilo BlackBerry. Este lanzamiento marca el regreso del teclado físico QWERTY como eje de la experiencia móvil, fusionando la nostalgia de la escritura táctil con la potencia necesaria para el usuario moderno.

clicks-communicator-2 Un nuevo smartphone. El formato clásico del smartphone A diferencia de los llamados "celulares tontos" que limitan funciones, este equipo es un smartphone totalmente funcional. Integra una pantalla OLED de 4 pulgadas y opera bajo el sistema Android 16, asegurando compatibilidad total con el ecosistema de aplicaciones actual. Su configuración técnica es robusta: ofrece una cámara principal de 50 megapíxeles, almacenamiento expandible hasta 2 TB mediante microSD y una batería de 4.000 mAh. Los desarrolladores cuidaron los detalles de usabilidad, incluyendo un lector de huellas en la barra espaciadora y el regreso del conector de auriculares de 3.5 mm.