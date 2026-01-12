Alerta por hantavirus en Buenos Aires: una nena de 10 años murió en General Belgrano

Una niña de 10 años murió tras haberse contagiado de hantavirus en el partido bonaerense de General Belgrano . Si bien, su deceso ocurrió el 8 de enero, fue confirmado por autoridades sanitarias locales y provinciales a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino ( SISA ) en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Mía Rodríguez , residente del paraje rural Chas. Tras su fallecimiento, el municipio de General Belgrano informó que el caso fue abordado siguiendo los protocolos vigentes para enfermedades zoonóticas.

Precisamente, inmediatamente después del diagnóstico, se implementaron medidas de control epidemiológico que incluyeron un bloqueo sanitario en la zona donde vivía la menor. Las acciones comprendieron tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización para reducir el riesgo de nuevos contagios.

“Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, vecina del paraje Chas, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad”, se puede leer en el comunicado que emitieron desde el Municipio de General Belgrano por la partida de Mía Rodríguez.

“No hay palabras suficientes frente a una tragedia de esta magnitud. Hoy nuestro pensamiento y nuestro abrazo están puestos, con respeto y cercanía, en su familia y seres queridos”, agregaron.

Otros fallecimientos por hantavirus en provincia de Buenos Aires

Con este deceso, la provincia de Buenos Aires acumula al menos cuatro muertes confirmadas por hantavirus en las primeras semanas de 2026. En todos los casos, las víctimas residían en distritos del interior bonaerense.

Días antes, un adolescente de 14 años oriundo de San Andrés de Giles murió tras haber sido internado en un hospital de Pergamino. En Chacabuco, un hombre de 59 años falleció en una clínica de Junín, y el diagnóstico fue ratificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui”. El cuarto caso fatal registrado fue el de un hombre de 33 años en Mar del Plata. Las autoridades de Zoonosis de ese municipio confirmaron el contagio, aunque lo consideraron un episodio sin vinculación con otros.

Investigadores detectaron una especie de roedores infectados con hantavirus en el Parque Nacional Iberá de Corrientes Foto: Shutterstock

Aumento de casos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires

Según el último boletín epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, el hantavirus muestra un aumento estacional en los meses de primavera y verano. El 70% de los casos se concentra habitualmente entre noviembre y marzo. Las autoridades provinciales señalaron que en 2025 hubo un crecimiento en los casos acumulados respecto a los tres años anteriores.

Entre enero y el 20 de diciembre de 2025, se notificaron 390 casos sospechosos en la provincia. De ese total, 25 fueron confirmados y otros permanecían en estudio al cierre del informe.

A mediados de diciembre pasado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se había registrado un aumento del 17% en los casos de hantavirus a nivel nacional. El informe indicó que la región centro del país concentra el 70% de los contagios reportados. Esta zona incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Además del centro, se identificaron como áreas de riesgo otras tres regiones: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Las infecciones son transmitidas principalmente por contacto con roedores infectados o con su orina, saliva y heces. También puede producirse transmisión al inhalar partículas contaminadas en ambientes cerrados.