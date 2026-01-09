Plan Verano de repavimentación: cuáles son las 200 avenidas y calles que estarán en obra

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Plan Verano de repavimentación , el operativo anual más fuerte de mantenimiento vial que aprovecha la baja del tránsito durante las vacaciones para intervenir arterias de alta circulación.

El programa se desarrollará entre enero y marzo e incluye obras sobre unas 200 calles y avenidas, con trabajos de repavimentación integral, reparaciones estructurales, readoquinado y mejoras en corredores de transporte público.

Según informaron desde el Gobierno porteño, el plan apunta a garantizar una red vial segura y en buenas condiciones durante todo el año, reduciendo el impacto en la movilidad diaria. “Son intervenciones necesarias, planificadas para afectar lo menos posible la vida cotidiana de los vecinos”, señaló el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

La inversión supera los 23.500 millones de pesos y abarca 103 cuadras de avenidas principales, grandes cruces y carriles exclusivos; 27 cuadras que formarán parte de la futura traza del Trambus; y otras 68 cuadras ubicadas en zonas emblemáticas de fuerte impacto urbano.

El Plan Verano concentra el 36% de toda la planificación anual y está orientado a zonas de alta circulación, incluidos corredores por donde circulará el Trambus.

Plan Verano 1

Las obras de repavimentación en ejecución

Actualmente, las intervenciones que se encuentran en ejecución son:

Av. Acoyte (0–100). Futura traza del Trambus.

Av. Rivadavia (4400–4599). Futura traza del Trambus.

Av. La Plata (2000–2100). Futura traza del Trambus.

Cortina (1602–1800).

Moreno (202–300).

Concordia (2402–2500).

Delgado (802–900).

Felipe Vallese (2402–2500).

Vidal (1502–1600).

Rómulo Naón (3502–3600).

Azul (802–900).

Correa (1602–1700).

Guaminí (2902–3000).

Martiniano Leguizamón (102–200).

Plan Verano 3

Avenidas que estarán en obra durante el verano

En las avenidas de alto tránsito de la Ciudad se están realizando repavimentaciones, mejoras de calzada y refuerzos estructurales para acompañar el uso intensivo que tienen durante todo el año. Entre las principales arterias intervenidas se encuentran:

Av. Córdoba (2270–2500), Recoleta – 2.500 m² de intervención.

Av. Cabildo, Belgrano – 2.300 m² de intervención en carriles de tránsito particular.

Av. Montes de Oca (1800 y Río Cuarto), Barracas – 4.000 m² de intervención.

Av. Directorio (4000–4350), Parque Avellaneda – 9.000 m² de intervención.

Av. Figueroa Alcorta (3300–3600), Palermo – 8.200 m² de intervención.

Av. Vera Peñalosa (300–600) y Av. de los Italianos (700–1100), Puerto Madero – 18.600 m² de intervención en total.

Av. García del Río (2400–3200), Saavedra – 11.200 m² de intervención.

Obras en la futura traza del Trambus y renovación del Metrobus

El Plan Verano 2026 incluye obras de adecuación y mejora de infraestructura en las avenidas que conformarán la futura traza del Trambus, un nuevo sistema de transporte 100% eléctrico, sin emisiones y con una reducción significativa del ruido. Las intervenciones alcanzan avenidas clave como Rivadavia, La Plata, Acoyte, José María Moreno y Sarmiento, e incluyen reparaciones, repavimentaciones y cambios de materialidad en carriles centrales.

Durante el verano también se realizarán tareas de reparación, bacheo y sellado de juntas en los corredores del Metrobus 9 de Julio, Metrobus Sur, Metrobus Juan B. Justo y Metrobus San Martín. En este último, además, se ejecutará un cambio de materialidad de 600 m² de asfalto a hormigón, más adecuado para el tránsito pesado, para mejorar la durabilidad de la calzada en un corredor de uso intensivo.

Plan Verano 2

Grandes cruces y zonas emblemáticas que estarán en obra

El Plan Verano incluye intervenciones en cruces de alta exigencia y gran circulación como:

Av. Independencia y Defensa (San Telmo).

Av. Gaona y Av. San Martín (Caballito).

Av. Cabildo y Juramento (Belgrano), con cambio de asfalto a hormigón.

Av. Corrientes y Av. Forest (Chacarita).

Av. Eva Perón y Mitre (Parque Chacabuco).

Av. Escalada y Fernández de la Cruz (Villa Soldati).

También contempla trabajos de repavimentación, mantenimiento y adoquinado en zonas con fuerte valor patrimonial, turístico y con alta circulación: