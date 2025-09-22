Nueva rotonda y repavimentación: licitan las obras para una ruta estratégica de Mendoza

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación pública para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une la ciudad de San Rafael con Pareditas, en el departamento de San Carlos. Es uno de los tramos que Vialidad Nacional traspasó a la provincia para que intervenga con obras y mantenimiento. La inversión será de $ 59.500 millones que saldrán del Fondo de Resarcimiento.

La remodelación de la Ruta 143 es una obra largamente demandada por la comunidad del sur y el Valle de Uco, ya que se trata de una obra estratégica para la conectividad entre estos dos oasis, así como también para el sector productivo de la zona.

La Ruta 143 formó parte del convenio que firmó meses atrás el Gobierno provincial con la Dirección Nacional de Vialidad a través del cual se pasó a manos de Mendoza la responsabilidad de las obras y el mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 por tres años.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 107 kilómetros y estarán divididos en tres tramos principales. El primero contempla la reconstrucción de la calzada desde la avenida Rawson hasta la Rotonda del Cristo, con ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, una nueva rotonda en El Toledano y un intercambiador que mejorará los accesos al aeropuerto.

El segundo tramo incluye la repavimentación de 48 kilómetros entre la Rotonda del Cristo y el río Seco de Las Peñas, además del ensanche de calzada a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética horizontal y vertical.

Finalmente, el tercer tramo comprende la recuperación de la traza entre el río Seco y la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, con similares trabajos de repavimentación, ensanche y modernización de la señalización.

El plazo de ejecución está estimado entre 12 y 18 meses, según los avances de cada sección. La obra, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Subsecretaría de Infraestructura, tiene como objetivo mejorar la conectividad, la seguridad vial y potenciar la actividad productiva, turística y logística del Sur provincial.

La apertura de sobres se realizará el 21 de octubre de 2025 a las 10 en la Casa de Gobierno, cumpliendo con el cronograma previsto.