Viajar en auto a la Costa es más caro: cuáles son los nuevos valores de los peajes

Con el inicio de la temporada de verano , cientos de familias argentinas eligieron la Costa Atlántica para vacacionar. Por ello, deben tener en cuenta un dato económico clave para poder viajar en la ruta en estos meses.

Esta semana, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de las principales rutas que conectan con los destinos balnearios. La medida ya se encuentra vigente y tiene un impacto directo en el costo de viajar en auto durante las vacaciones.

La actualización tarifaria fue solicitada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), la empresa estatal a cargo de la concesión de estos corredores viales.

Según informaron fuentes oficiales, los incrementos oscilan entre el 7% y el 10%, de acuerdo con el tramo recorrido y la categoría del vehículo. El ajuste se encuadra dentro del esquema de revisiones trimestrales previsto en los contratos de concesión.

El aumento se aplica en un contexto de alta demanda turística, con un flujo sostenido de vehículos hacia ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y otros puntos de la Costa Atlántica . Esta situación genera un mayor impacto en el presupuesto de quienes planifican sus vacaciones y calculan los gastos asociados al traslado por ruta.

De acuerdo con lo informado, la suba de los peajes se definió a partir del nuevo Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Este indicador toma como referencia tres variables económicas: el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cuáles son los precios de los peajes a la Costa Atlántica

En la autopista Buenos Aires-La Plata, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense y la capital provincial, los nuevos valores ya se encuentran en vigencia. Para los automóviles particulares, la tarifa máxima en horario pico alcanza los $5.400 con pago manual, mientras que quienes utilizan el sistema TelePASE abonan $5.307.

Pinamar costa atlántica Miles de argentinos eligen vacacionar en la Costa Atlántica. Télam

En los peajes ubicados en Bernal, Quilmes y Berazategui, el costo asciende a $4.600 con pago manual y a $4.511 con TelePASE. En sentido hacia La Plata, los accesos de Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa registran un valor de $2.700 con pago manual y $2.653 con el sistema electrónico.

En esos mismos tramos, los peajes de Bernal, Quilmes y Berazategui presentan tarifas de hasta $1.900 con pago manual y $1.857 con TelePASE, lo que evidencia diferencias de precio según el recorrido y el punto de ingreso a la autopista.

El mayor impacto económico se registra en los corredores que conducen directamente a la Costa Atlántica. En la Ruta 2, uno de los principales accesos a Mar del Plata, los peajes de Samborombón y Maipú alcanzan los $7.000 con pago manual y $6.964 con TelePASE. Valores similares se aplican en el peaje de La Huella, sobre la Ruta 11, otra vía clave para el ingreso a los destinos costeros.

En la Ruta 74, que conecta General Madariaga con la zona de playas, el peaje se ubica en $3.000, mientras que en Mar Chiquita el valor asciende a $3.300. Estas tarifas completan el esquema vigente para los principales corredores utilizados durante la temporada de verano.

Con este cuadro tarifario, el costo total estimado en peajes para viajar en auto a destinos como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell ronda los $23.000, considerando el viaje de ida y vuelta. Este cálculo no incluye el gasto en combustible ni otros costos asociados al traslado.