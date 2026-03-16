Escándalo en una escuela de Catamarca: alumnos desataron una guerra de bengalas dentro del aula

Alumnos de una escuela secundaria en la provincia de Catamarca protagonizaron una guerra de bengalas en el aula.

Un grupo de alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas de San Fernando del Valle de Catamarca registró el momento en el que comenzaban una "guerra" de bengalas dentro de una de las aulas del colegio.

El caso generó un escándalo en la comunidad ya que los adolescentes se filmaron tirándose pirotecnia entre ellos, con el riesgo de que varias de las detonaciones impactaron en algunos de los alumnos.

El video de los adolescentes tirando pirotecnia dentro del aula Tiran Bengalas En El Aula En Catamarca X: @mauroszeta El acontecimiento tuvo lugar en una escuela ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento de Valle Viejo.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se ve a un grupo de estudiantes ubicados detrás de los bancos mientras encienden y manipulan bengalas dentro del aula, en una escena que recuerda a una especie de enfrentamiento entre grupos.

El episodio generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa, ya que el uso de este tipo de elementos pirotécnicos en espacios cerrados implica un riesgo considerable. No solo por posibles quemaduras o lesiones, sino también por la posibilidad de que se produzca un incendio.