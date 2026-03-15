La campaña "La Silla Roja 2026" busca poner la educación en el centro de la agenda pública

Fe y Alegría convoca a un Acuerdo por la Educación para garantizar aprendizajes reales para todos los estudiantes. Ya son más de 30 ONGs que apoyan la campaña.

Fe y Alegría Argentina y el recuerdo del Papa Francisco en una campaña La Silla Roja

Fe y Alegría Argentina lanzó una nueva edición de su campaña La Silla Roja 2026, una iniciativa que busca movilizar a la sociedad para poner a la educación en el centro de la agenda pública y promover un compromiso colectivo que garantice aprendizajes reales para todos los estudiantes.

La campaña se presenta junto con el informe “La transición demográfica y la crisis estructural de los aprendizajes en Argentina”, que advierte sobre un fenómeno clave para el futuro educativo del país: la proyección de una caída del 27% en la matrícula escolar hacia 2030. Según el documento, esta tendencia demográfica ocurre en un contexto en el que Argentina muestra desempeños persistentemente bajos en evaluaciones internacionales, con una gran proporción de estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos en lectura y matemática.

SILLA ROJA Fe y Alegría Argentina lanzó una nueva edición de su campaña La Silla Roja 2026 Fe y Alegría. Menos estudiantes en las aulas no garantiza mejor educación Si no hay políticas adecuadas, la caída de la matrícula puede profundizar las desigualdades y la crisis de aprendizajes. El informe advierte que sin una alfabetización sólida, todo el sistema educativo se vuelve frágil, y plantea que la transición demográfica podría transformarse en una oportunidad para reorganizar el sistema educativo, fortalecer el acompañamiento pedagógico y mejorar la calidad de la enseñanza.

En ese marco, la organización convoca a la sociedad a firmar un Acuerdo por la Educación, que propone diez ejes para orientar la transformación educativa del país. Entre ellos:

Garantizar aprendizajes reales para todos los estudiantes.

reales para todos los estudiantes. Integrar inclusión con calidad educativa.

Orientar los recursos hacia políticas que mejoren los resultados.

Fortalecer la formación docente y la innovación pedagógica.

Priorizar a las escuelas que trabajan en contextos vulnerables.

Construir un acuerdo educativo federal y sostenido en el tiempo. “La verdadera inclusión es la que asegura que todos los estudiantes aprendan y desarrollen sus capacidades. No podemos aceptar títulos sin aprendizaje ni que el origen social determine el futuro”, sostiene Fernando Anderlic, Director Nacional de Fe y Alegría.