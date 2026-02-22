Vijar en otoño: la ruta escondida de Argentina que es ideal para visitar en familia y es fácil de llegar

Un destino pintoresco y cargado de historias que está "guardado" al norte de Argentina y pocos conocen.

La ruta del adobe recibe más turistas durante el otoño y el invierno.

Viajar por Argentina en otoño es una de las decisiones más estratégicas porque el clima es agradable y los paisajes se convierten en escenarios de película. Si tu plan es hacer una escapada entre marzo y junio, te recomendamos visitar la Ruta de Adobe en Catamarca.

Se trata de un circuito de 55 kilómetros sobre la Ruta Nacional 60 que conecta Tinogasta y Fiambalá, dos ciudades. Su atractivo reside en su cultura y arquitectura que nos acerca al pasado del país, por lo que se ha convertido en una joya "oculta" ya que muy pocos conocen.

Lo que destaca a este destino es que permite ver cómo se construía hace 300 años utilizando solo barro, paja y estiércol. En cada uno de sus rincones se recuerda que el adobe es una técnica ancestral para construir y que mantiene la frescura en el verano y el calor en el invierno. Este material se puede ver en iglesias y casonas que contrastan con las montañas de fondo, creando paisajes únicos.

¿Que hacer durante el otoño? El recorrido es un conjunto de paradas estratégicas en monumentos históricos y edificios emblemáticos. En el camino se encuentra el Oratorio de los Orquera del siglo XVIII que es una capilla muy pequeña con vigas de algarrobo, y el Anillaco, donde está la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario con un altar tallado en barro que es Monumento Histórico Nacional.