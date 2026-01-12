Alerta amarilla en Mendoza por posible granizo: qué zonas se verán afectadas
El SMN emitió alerta amarilla para el Sur de Mendoza y se esperan tormentas con viento fuerte hacia la noche.
El lunes 12 de enero de 2026 arrancó con una escena típica de verano mendocino: calor marcado durante el día y un giro hacia la tarde-noche. En paralelo al pronóstico provincial, el Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla para sectores del Sur, con chances de tormentas más intensas en el cierre de la jornada.
Alerta amarilla en el Sur mendocino
La advertencia alcanza a General Alvear y la zona baja de San Rafael, en una franja donde suelen combinarse altas temperaturas, humedad y desarrollo de nubosidad convectiva. El parte alerta por tormentas de distinta intensidad, con posibilidad de episodios fuertes y fenómenos asociados que complican la circulación y las actividades al aire libre.
Qué se espera entre la tarde y la noche
Según los reportes difundidos este lunes, el escenario incluye granizo ocasional, fuerte actividad eléctrica, lluvias concentradas en poco tiempo y ráfagas que pueden rondar los 70 km/h. En cuanto al agua, se estiman acumulados que, según distintas publicaciones, se mueven en torno a 15 a 30 mm, aunque también se mencionan rangos algo más altos y la posibilidad de superar esos valores en puntos aislados.
En la provincia, el calor se sostiene buena parte del día: se esperan marcas máximas cercanas a 35° y una mínima alrededor de 23°, con vientos moderados del sector sur que rotan al este y ayudan a cambiar el patrón hacia el final de la tarde.
Con una alerta amarilla, la clave es anticiparse. Si no es necesario, conviene evitar salir cuando el cielo se cierre y empiece la actividad eléctrica. También ayuda no sacar residuos, despejar desagües y rejillas para reducir anegamientos, y asegurar objetos livianos que puedan volarse con las ráfagas. El pronóstico provincial también marcó la chance de tormentas con granizo hacia el cierre del día y condiciones parciales en cordillera, un dato importante para quienes están en ruta o planean actividades cerca de montaña.