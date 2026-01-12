El calor sigue este lunes en Mendoza, pero llegan tormentas con probabilidad de granizo hacia la noche

El pronóstico para Mendoza anticipa un lunes con calor durante el día y un cambio hacia la noche, cuando llegarán precipitaciones. Rige alerta amarilla por tormentas en el sur provincial.

En el inicio de la semana se mantiene el calor en Mendoza, aunque con un cambio previsto hacia el cierre de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes arrancará caluroso y soleado, pero la situación se modificará con la llegada de precipitaciones durante la tarde-noche.

La jornada estará marcada por cielo soleado en toda la provincia y temperaturas elevadas. La máxima será de 35° y la mínima se ubicará en los 23°.

Con el avance de la tarde, a partir de las 18, comenzarán a soplar vientos moderados del sector sur que rotarán al este, favoreciendo el desarrollo de lluvias en gran parte del territorio mendocino y provocando una merma gradual del calor.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del sureste provincial, que incluye partes de Malargüe, San Rafael y General Alvear. De acuerdo al organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por granizo ocasional, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual. La alerta rige especialmente para la noche.