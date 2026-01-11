Fin del mito: Mendoza no es una provincia cara para viajar

Más de una vez hemos escuchado la afirmación de que “Mendoza es cara” como destino turístico. Sin embargo, los números demuestran que esto no solo es falso, sino que la provincia se ubica como el destino más económico dentro de los favoritos para este verano en Argentina, siendo una opción más accesible que plazas como Mar del Plata o Bariloche .

Así lo reveló un reciente informe de la consultora Focus Market, elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X. El mismo comparó los presupuestos necesarios para esta temporada de verano en los destinos más elegidos por los argentinos en el interior y el exterior, en base a un relevamiento realizado por las principales plataformas de turismo .

“En la primera parte del año vimos a muchos argentinos adelantando reservas para viajes al exterior, apalancados en un tipo de cambio que resultaba conveniente. Sin embargo, tras la corrección cambiaria, ese comportamiento se revirtió rápidamente: el encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una parte importante de la demanda se volcara al turismo local. Esto se reflejó con claridad en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación en distintos destinos del país, mostrando cómo los cambios en el contexto macroeconómico impactan de forma directa en las decisiones de consumo”, expresó Damián Di Pace, director de Focus Market.

De acuerdo a los datos de Focus Market, la Costa Argentina (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Necochea, entre otras) sigue siendo pionera al momento de pensar en las vacaciones de verano. Sin embargo, la diversidad de paisajes y opciones que tiene el país permiten opciones para todos los gustos: Patagonia, Cuyo, Noroeste Argentino y Sierras de Córdoba.

A nivel internacional los elegidos por los argentinos son Brasil (Florianópolis, Río de Janeiro, Buzios, Salvador Bahía, Recife, etc), le siguen Chile, Uruguay, México y República Dominicana.Sin embargo, con el encarecimiento del tipo de cambio, las opciones locales se presentan como opciones más accesibles para los bolsillos argentinos.

“Otro factor clave detrás del mayor atractivo de los destinos locales fue la política de precios: muchos prestadores ajustaron tarifas con aumentos interanuales por debajo de la inflación promedio, buscando sostener competitividad y capturar demanda. Esta estrategia permitió que varios destinos mantuvieran niveles elevados de consultas y reservas, aún en un contexto de ingresos reales ajustados”, informó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

potrerillos sequia rio mendoza (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

Mendoza, la mejor opción

Tomando como referencia hotel tres estrellas y pasaje de avión para cuatro personas -dos adultos y dos niños de entre 10 y 12 años- por 14 noches entre el 3 y el 17 de enero con desayuno, el precio para Mendoza para el total de estos paquetes promedia, de acuerdo a los cálculos de Focus Market, un precio de $3.601.467, producto de la suma de $1.313.051 en vuelos y de $2.297416 en alojamiento.

Esos números convierten a Mendoza en la mejor opción para el interior del país en términos de presupuesto, ya que el mismo paquete para concretar unas vacaciones en Mar del Plata tiene un precio promedio de $5.121.156 ($1.193.668 por vuelos y $3.927488 por alojamiento) y para la laza de Bariloche es de $7.693.084 ($3.073.640 por los aéreos y $4.619.444 para el alojamiento.

“De cara al verano 2026, estamos observando un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles. Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada”, completó Di Pace.

El turismo internacional receptivo mostró un resultado negativo en las principales vías de ingreso al país. Foto: Gobierno de Mendoza Foto: Gobierno de Mendoza

Otra vez entre los mejores destinos del mundo

Además del atractivo económico que presenta Mendoza con opciones para todo tipo de bolsillo, suma el atributo de ser considerado uno de los mejores destinos del mundo. Es que la provincia fue elegida por la prestigiosa revista especializada Time Out, una de las publicaciones más influyentes en materia de turismo, cultura y estilos de vida a nivel global, en el Top 10 de los mejores en todo el planeta.

Mendoza fue elegida por su combinación única de paisajes naturales, enoturismo de excelencia, gastronomía de alto nivel y experiencias al aire libre, atributos que la convierten en una opción cada vez más elegida por viajeros internacionales. “Haber llegado a este ranking es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino, con una mirada puesta en la sostenibilidad y en llegar a los públicos más diversos”, destacó la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa.