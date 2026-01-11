Calendario viajero 2026: los destinos de Mendoza ideales para cada feriado del año

El calendario 2026 vuelve a jugar a favor del turismo interno y Mendoza aparece, una vez más, como uno de los destinos más versátiles del país. Desde escapadas cortas hasta fines de semana extralargos, los feriados se transforman en oportunidades ideales para recorrer paisajes, bodegas, montañas y experiencias culturales durante todo el año.

A partir de febrero, el año comienza a marcar el ritmo de las escapadas. El fin de semana extralargo de Carnaval, del sábado 14 al martes 17, es una de las fechas más codiciadas del verano.

Con temperaturas elevadas y días extensos, el sur provincial se posiciona como una opción atractiva: San Rafael y General Alvear combinan ríos, diques y actividades de turismo aventura. Los embalses como Valle Grande o El Nihuil permiten refrescarse, practicar deportes acuáticos y disfrutar de paisajes abiertos, ideales para quienes buscan naturaleza y descanso.

Marzo trae otro fin de semana XL, del 21 al 24, que invita a un cambio de escenario. Con el comienzo del otoño, el Valle de Uco se vuelve protagonista. Tunuyán, Tupungato y San Carlos ofrecen viñedos enmarcados por la cordillera, bodegas abiertas al turismo y propuestas gastronómicas que combinan cocina de autor y productos regionales. Es un momento ideal para quienes desean vivir la cultura del vino en un clima más templado.

Abril, con Semana Santa y cuatro días consecutivos de descanso, es perfecto para explorar la Ciudad de Mendoza y sus alrededores. Recorridos históricos, parques, ciclovías y una agenda cultural activa se complementan con escapadas a Luján de Cuyo, donde las bodegas tradicionales y los restaurantes de renombre ofrecen experiencias enogastronómicas para todos los presupuestos.

Días patrios y aguas termales

En mayo, los fines de semana largos del Día del Trabajador y la Revolución de Mayo habilitan pausas breves pero intensas. Cacheuta, con sus termas y propuestas de relax, aparece como una opción cercana y efectiva, mientras que Maipú seduce con circuitos de bodegas, olivícolas y caminos rurales ideales para recorridos tranquilos.

zoen camps potrerillos Zoen Camps, un exclusivo complejo turístico en la costa norte del lago Potrerillos.

No es lo mismo el invierno en la montaña

Junio anticipa el invierno con un fin de semana largo a mitad de mes. Es un buen momento para visitar Potrerillos, cuando el paisaje comienza a cambiar y el embalse se convierte en escenario de caminatas, gastronomía serrana y vistas privilegiadas de la montaña. Para quienes prefieren experiencias urbanas, la capital mendocina mantiene su atractivo con cafés, ferias y espectáculos.

Julio, con vacaciones de invierno y un nuevo fin de semana XL, marca el inicio de la temporada de nieve. Los Penitentes y Las Leñas concentran la atención de turistas que buscan deportes invernales, mientras que Malargüe suma valor con su oferta de naturaleza, volcanes y reservas naturales.

cerro tunduqueral.png El Cerro Tunduqueral queda en Uspallata. Municipalidad de Las Heras

Después de la primavera, vuelven los feriados

Tras un septiembre sin feriados, octubre vuelve a impulsar las escapadas con el Día de la Diversidad Cultural. La primavera es ideal para recorrer San Carlos y el Camino de los Cerrillos, disfrutar de paisajes verdes y bodegas boutique, o aventurarse los lugares históricos de Uspallata como el cerro Tunduqueral, son una buena alternativa.

El año se despide con feriados estratégicos en noviembre y diciembre, perfectos para cerrar el calendario viajero. Entre viñedos, montañas y ciudades vibrantes, Mendoza demuestra que cada feriado puede convertirse en una experiencia distinta, confirmando su lugar como uno de los destinos más completos y atractivos de la Argentina.