El calor será protagonista este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo muy caluroso, con cielo despejado durante gran parte del día y la chance de tormentas aisladas hacia la noche.

En el sur de Mendoza podrían registrarse tormentas aisladas durante la noche del domingo.

El domingo estará marcado por condiciones plenamente veraniegas en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada muy calurosa, con cielo despejado y un aumento de las temperaturas respecto de días anteriores.

La mínima se ubicará en los 18°, mientras que la máxima alcanzará los 34°. Durante gran parte del día predominará el sol, con un ambiente seco y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque con las precauciones habituales ante las altas temperaturas.

Con el avance de la jornada y hacia la noche, el escenario podría cambiar en el sur provincial. Allí se espera la probabilidad de tormentas aisladas, sin que por el momento se prevean fenómenos generalizados en el resto del territorio.