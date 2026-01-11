El calor será protagonista este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima
El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo muy caluroso, con cielo despejado durante gran parte del día y la chance de tormentas aisladas hacia la noche.
El domingo estará marcado por condiciones plenamente veraniegas en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada muy calurosa, con cielo despejado y un aumento de las temperaturas respecto de días anteriores.
La mínima se ubicará en los 18°, mientras que la máxima alcanzará los 34°. Durante gran parte del día predominará el sol, con un ambiente seco y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque con las precauciones habituales ante las altas temperaturas.
Te Podría Interesar
Con el avance de la jornada y hacia la noche, el escenario podría cambiar en el sur provincial. Allí se espera la probabilidad de tormentas aisladas, sin que por el momento se prevean fenómenos generalizados en el resto del territorio.
El tiempo para los primeros días de la semana en Mendoza
De cara al inicio de la semana, el lunes y el martes mantendrán un patrón similar, con temperaturas elevadas y ambiente veraniego. El lunes continuaría estable y caluroso, mientras que el martes podría presentar algo más de nubosidad y una leve inestabilidad hacia el final del día, en un contexto que seguirá dominado por el calor.