Vacaciones de verano: la pileta más grande de Mendoza con agua de manantial y a una hora de la ciudad

Mendoza es uno de los destinos más elegidos del país este verano y una revista especializada la posicionó entre los 10 lugares del mundo que hay que conocer este año. Entre las joyas ocultas de la provincia hay una pileta gigante a solo una hora de la ciudad con agua de manantial .

En Mendoza hay un complejo turístico que tiene una pileta gigante. La piscina mide 40 metros de ancho por 70 metros de largo y tiene una particularidad única: agua de manantial.

En la zona donde está ubicada la pileta gigante brota agua de manantial a una temperatura de 26 grados, lo que la convierte en un espacio ideal para refrescarse en los días cálidos de verano y un lugar agradable los días frescos y nublados.

Además, parte de la pileta tiene fondo de cemento y otra parte, piedras naturales por donde brota el agua de manantial lo que genera una renovación constante del líquido en la piscina.

Los fines de semana, la pileta gigante es el centro de las actividades recreativas. Sábados y domingos suele haber espectáculos en vivo, animación y DJ. También hay sorteos y regalos.

pileta gigante camping el manantial La pileta gigante de Mendoza mide 40 metros por 70 metros.

Dónde está la pileta gigante de Mendoza

La piscina de agua de manantial está emplazada en el completo turístico El Manantial en San Carlos, más específicamente en Capiz Alto.

El camping es un lugar de ensueño con árboles, quinchos, un arroyo de agua de manantial y mantos de césped verde.

En el predio se puede acampar, pasar el día o alquilar dormis que están en el lugar. En el complejo también hay una proveeduría, restaurante, parques recreativos, baños y duchas con agua caliente. Además hay seguridad y servicios recreativos como cabalgatas.

laguna de agua de manantial En el camping El Manantial hay una laguna natural.

Dónde queda el camping que hay que visitar este verano

Para llegar al complejo turístico El Manantial desde la Ciudad de Mendoza hay que tomar la ruta 40 hacia el sur, pasar el centro de Tunuyán y girar hacia el este en la primera calle pasando el río Tunuyán. Finalmente, seguir por Carril Nacional hasta Los Baños.

direccion camping el manantial

Si los viajeros vienen del sur de Mendoza, conviene que tomen la ruta hacia el norte y doblen en la hacia el este en Coronel Videla, luego tomar Carril Nacional hacia el norte y doblar en Los Baños.