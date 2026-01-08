Mendoza, entre los 10 mejores destinos del mundo para viajar en 2026

Mendoza quedó una vez más en el centro del turismo del mundo . Ahora, la provincia donde San Martín forjó la gesta libertadora quedó entre los 10 mejores destinos del mundo para viajar en 2026 en la lista de recomendaciones de la revista especializada Time Out Travel.

La provincia de Mendoza quedó en el puesto 6 de la lista de recomendaciones de la revista Time Out Travel. Se trata de un ranking anual con los mejores destinos del mundo para visitar en el año elaborado por los editores de la prestigiosa revista.

Mendoza es reconocida en el mundo por sus vinos.

Los editores son periodistas y especialistas que recorren ciudades, pueblos y regiones durante todo el año, detectando tendencias, aperturas y experiencias que marcan el pulso del viaje contemporáneo.

En el listado hay nuevos polos culturales -como la próxima Capital Mundial del Libro de la Unesco en Marruecos-, destinos de bienestar en las Montañas Rocosas canadienses y playas casi vírgenes de Brasil.

Tras el récord del 90%, San Rafael apunta a superar el 75% de ocupación del verano anterior.

Entre ese mapa amplio y variado, Mendoza aparece en el puesto número 6 y es la única provincia de Argentina en la lista.

Qué tiene Mendoza para ser uno de los 10 destinos del mundo

Según los editores de Time Out Travel, Mendoza ofrece un abanico de actividades y locaciones para las personas que disfrutan del mundo del vino, la buena gastronomía y las aventuras al aire libre.

“Mendoza no es solo una región vitivinícola: es una de las capitales del vino más importantes del planeta. Zonas emblemáticas como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú producen algunos de los Malbec y otras variedades más prestigiosas del mundo y atraen a enoturistas de todos los continentes”, resalta la editora de Time Out Travel en su reseña.

angelica cocina maestra mendoza

“Pero el vino es apenas el comienzo. La escena gastronómica mendocina combina propuestas relajadas ideales para almuerzos sin vueltas con restaurantes de reconocimiento internacional, siempre acompañados por grandes etiquetas locales. La oferta de alojamiento va desde opciones accesibles hasta hoteles boutique entre viñedos, con arquitectura de autor y vistas directas a la Cordillera de los Andes”, agrega.

Además, resalta la variedad de actividades al aire libre como cabalgatas, trekking, rafting y experiencias de aventura.

Cabalgata en otoño por los viñedos en Luján de Cuyo. Cabalgata en otoño por los viñedos en Luján de Cuyo.

Los mejores destinos para viajar en 2026

