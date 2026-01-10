Por las llamas cortaron un tramo de la Ruta 40 y luego lo rehabilitaron

Nuevamente se interrumpió el tránsito en la principal arteria cordillerana ante el avance de las llamas que ya consumieron miles de hectáreas.

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas.

La Dirección Nacional de Vialidad emitió este sábado por la tarde un comunicado oficial de transitabilidad de carácter urgente para la provincia de Chubut, informando el corte total de la Ruta Nacional 40, debido a la peligrosidad extrema generada por un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la zona de camino. Sin embargo, con el correr de las horas lograron rehabilitarlo.

La restricción rigió desde las 15:40 horas para todo tipo de vehículos en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. Aunque señalaron que desde las 20.25 ya se podía "transitar con extrema precaución" por la visibilidad reducida en sectores.

Los bomberos trabajan para contener el incendio en Chubut Los bomberos trabajan para contener el incendio en Chubut Las autoridades de seguridad tomaron la decisión precisamente por la reducción de la visibilidad producto del incendio y por el calor en la calzada, que representan un riesgo inminente para los conductores. Además para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia, que continuaban al cabo de esa hora.

Asimismo, remarcaron que “se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal se seguridad presente en la ruta”, agrega la nota.

Helicópteros vuelan intentando contener las llamas Helicópteros vuelan intentando contener las llamas De esta manera, la rehabilitación del tránsito se reanudó luego de casi seis horas de corte , debido a la escasa visibilidad y el calor, producto de las llamas, que ya estaban llegando a la calzada, y que representan un riesgo para los conductores.