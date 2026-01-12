Agridulce: Mendoza cerró el 2025 mejor que el año anterior, pero cayó un 6,6% contra el 2023

La provincia de Mendoza cerró en términos económicos un 1,5% mejor que el 2024, lo que significó un resultado positivo para la gestión de Alfredo Cornejo. Sin embargo, hay un dato alarmante y es que, si se compara con el 2023, la recaudación provincial cayó en términos reales un 6,6%.

Desde el Ministerio de Hacienda , que comanda Víctor Fayad, remarcaron que el 2024 fue realmente malo, por lo que la comparación positiva del 2025 contra el año anterior hay que tomarla con pinzas. "El 2024 es una base de conversión muy mala porque cayeron fuertísimo los recursos de ese año", expresaron desde la cartera a MDZ Online .

De hecho, para medir la caída en términos concretos, Fayad señaló que en este 2025 que pasó "perdimos, a pesos de hoy, lo equivalente al pago de una masa salarial y media en la Administración Pública". Cada mes, Mendoza destina unos $120.000 millones solamente para el pago de salarios, por lo que la caída de Mendoza sobre el 2023 se registró en una recaudación que tuvo una pérdida de $180.000 millones (a pesos de hoy).

Según el informe oficial del Ministerio de Hacienda, durante 2025 la Administración Pública Provincial recaudó un total de $3,9 billones en concepto de ingresos de origen nacional y provincial. De ese total, $2,3 billones correspondieron a ingresos nacionales provenientes del régimen de coparticipación federal, que incluye impuestos como IVA, Ganancias y combustibles, entre otros.

En tanto, los ingresos de origen provincial fueron $1,6 billones en 2025. El ítem más alto fue de $1,1 billones, provenientes del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se sumaron $172.964 millones por regalías, $128.126 millones del impuesto a los Sellos, $96.870 millones del impuesto Automotor y $53.387 millones del impuesto Inmobiliario.

ATM definió aumentos de 180% y 131% en los impuestos inmobiliarios y automotor. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El impuesto Inmobiliario creció fuerte, pero cayó el Automotor. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Como se mencionó, si bien la recaudación total creció 1,5% en términos reales respecto de 2024, ese avance no alcanzó para compensar la fuerte caída del 8% registrada el año anterior. Como resultado, el acumulado de los últimos dos años refleja una merma real del 6,6% en comparación con 2023, un dato que grafica la magnitud del deterioro de los recursos provinciales y la fuerte crisis a nivel macroeconómico.

En cuanto a los ingresos nacionales, durante 2025 se observó un crecimiento real del 2,8%. Este repunte estuvo impulsado principalmente por la mejora en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, explicada por "mayores anticipos de sociedades y un aumento en las retenciones".

En contraste, la recaudación por IVA se mantuvo prácticamente en los mismos niveles que en 2024, sin mostrar una recuperación significativa.

Ingresos provinciales: caída en Regalías y Automotor

Por el lado de los recursos propios de la Provincia, el balance fue prácticamente neutro. Los ingresos de origen provincial se mantuvieron estables en términos reales, con una leve variación negativa del 0,3% en el acumulado del año.

Dentro de este grupo, el impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal tributo local, cerró 2025 sin variación real respecto del año anterior.

Desde Hacienda explicaron que esta "estabilidad anual" se debió a una mayor base imponible en sectores como comercio minorista, servicios, electricidad, gas y agua, construcción y minería, que logró compensar la caída de la actividad en rubros como establecimientos financieros, industria y comercio mayorista. También influyó la reducción de alícuotas dispuesta por el Poder Ejecutivo, aunque con un impacto limitado en el resultado final.

Las regalías, segundo recurso provincial en importancia, registraron una caída del 19% en comparación con 2024. Esta baja se explicó por la reducción del tipo de cambio real, la menor producción de petróleo en Mendoza y los menores porcentajes a tributar fijados en nuevas concesiones que comenzaron a regir durante la primera mitad del año.

En contraste, el impuesto a los Sellos mostró un fuerte crecimiento del 14% en términos reales. El informe señala que este incremento se dio pese a una disminución de alícuotas y estuvo explicado exclusivamente por el aumento de la base imponible, impulsado por un mayor volumen de créditos al sector privado y un repunte en la venta de vehículos, especialmente durante el primer semestre.

Finalmente, el impuesto Automotor registró una caída del 2,8% en el año, mientras que el impuesto Inmobiliario tuvo un crecimiento real del 38%. Desde el Ministerio de Hacienda atribuyeron este aumento a la actualización de los avalúos fiscales y a la detección de 18,5 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados en las bases del catastro provincial.

Preocupación de Hacienda

En el Ministerio insistieron que más allá del cierre del 2025 y la comparación con 2024, la Provincia no ha podido acercarse a lo que fue la recaudación del 2023, y esos recursos que no han conseguido, lo que da la "pérdida" del pago de una masa y media de salarios estatales en Mendoza.

"Hacia adelante, necesitaríamos que se consolide la recuperación de la actividad económica y que empiece a crecer la recaudación, sobre todo de IVA", acotaron.

No obstante, sobre los recursos de origen nacional, advirtieron que en el proyecto de reforma laboral se modifica el régimen de Impuesto a las Ganancias, lo que tendrá, si se aprueba, un impacto negativo en las arcas provinciales.

Desde el Gobierno Provincial aclararon de igual forma que están de acuerdo con el proyecto y que está "alineado con nuestra política tributaria de reducción de impuestos. Pero no será inocuo, porque a una caída de recursos como hemos sufrido, se agregaría también el impacto de este proyecto de disminución de Ganancias".

Agregaron que ese proyecto -en conjunto con ese costo fiscal provincial y nacional- "es súper necesario para ganar competitividad, para que las empresas reinviertan utilidades y demás, pero está claro que no será inocuo".