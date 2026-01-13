El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en 13 provincias argentinas

Tras días de calor extremo, se esperan tormentas intensas, con lluvias y viento hasta el fin de semana, con alertas en el NOA y el centro del país.

Después de jornadas de calor extremo, varias provincias del país comenzarán a sentir un cambio de tiempo marcado a partir de este miércoles, con la llegada de un frente frío que generará tormentas fuertes y severas en distintas regiones del NOA y centro del país, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las provincias bajo alertas amarillas son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, La Pampa, el sudoeste bonaerense, el oeste neuquino y el norte de Río Negro. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevé alertas naranjas en San Luis y Mendoza. En estas provincias se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas pueden estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las alertas continúan el jueves Para el jueves, el frente se desplazará hacia el noroeste, extendiendo las lluvias y tormentas, incluyendo la Costa Atlántica, AMBA y provincias como San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Mientras tanto, en las zonas afectadas por alertas naranjas, las tormentas podrían mantener intensidad fuerte a severa.

El viernes, en tanto, mejorará el tiempo sobre la franja central y la Costa Atlántica. Sin embargo, el norte del país seguirá sintiendo los efectos del frente frío, con lluvias y tormentas de variada intensidad en Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.