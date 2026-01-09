El SMN lanzó alertas por tormentas fuertes en el noreste del país

La ciclogénesis provoca tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo. El noreste concentra alertas naranja y amarilla, mientras el AMBA sigue en vigilancia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este sábado alertas centradas especialmente en el noreste del país, donde se esperan lluvias abundantes, ráfagas y marcada inestabilidad. Las provincias del NEA y parte del Litoral permanecen bajo alerta naranja, donde se esperan tormentas fuertes a localmente severas.

En paralelo, rige alerta amarilla por tormentas en otras zonas del norte y centro del país. En estas áreas se prevén fenómenos de variada intensidad, algunas tormentas localmente fuertes, ráfagas de hasta 70 km/h, lluvias intensas en cortos períodos y acumulados estimados entre 40 y 70 milímetros.

Los registros del viernes reflejaron la magnitud del evento: La Rioja, Santa Fe y Córdoba reportaron valores muy elevados de lluvia en pocas horas, con anegamientos temporarios y complicaciones urbanas en distintas localidades.

Alertas descenderán su intensidad Mientras el sistema de bajas presiones avanza lentamente hacia el sudeste, se espera que durante el fin de semana las alertas desciendan en intensidad, aunque continuarán las condiciones inestables.

La atención también está puesta en el AMBA y el Río de la Plata, donde la evolución del ciclón mantiene la incertidumbre sobre el volumen final de lluvias y la intensidad del viento.